丰盛园4户地陷近日频下雨 部分居民搬离家园 北马新闻

（槟城2日讯）虽然丰盛园4户地陷事件受影响居民已获政府安顿，但基于近日仍频下雨，部分居民为安全起见下，选择先搬离家园，以策安全。

这起地陷事件于周五凌晨1时，在丰盛园儿童游乐场旁的一排住家发生，4间住家分别是门牌 694W、694V、694U和 684V，这4间住家房屋结构已因地陷而受影响，墙壁已出现崩裂的现象，一些部位更有可能随时崩塌。其中两户人家在玻璃池滑区州议员叶舒惠的安排下，已安顿在五条路人民组屋暂住，另2户则选择自行解决住户问题。

目前，受影响的住家建筑结构，还有待工程师鉴定土地状况。不过，在情况不明朗下，一些附近住户已担忧不已，住在门牌694V倒塌房屋毗邻的6旬印裔居民占德拉受访时指出，虽然其住家墙壁暂没有出现裂痕，或有崩裂状况，但基于安全问题，他将与家人举家搬往亲戚家暂住，并于今日已整理行李准备搬离。

他说，自从隔壁两住家崩塌后，每逢午夜时分下起雨便会彻夜难眠，时刻要注意墙壁和天花板的状况，一旦发现类似裂缝的痕迹或是微小细节，便会警惕。他强调，虽然议员前来巡察灾情，并给予受害居民帮助，但却没有给予周遭居民任何帮助或承诺，对此感到些许失望。

此外，部分当地居民表示，近日只要下雨，居民便会开始注意自家状况，有者甚至在雨天撑伞步出屋外仔细观察。

黄元亿：基本设施不达标

丰盛园乡委会主席黄元亿受访时说，丰盛园自1947年竣工后，因基本设施不达州政府标准和道路狭窄，倘若发生火患或紧急事件时，消防车或救护队难以第一时间赶到现场，对于当地居民而言是一个隐患。故此，他建议州政府可与丰盛园地主洽谈，针对该园一带作出发展，让居民拆迁至其他地方，以达到双赢的局面。