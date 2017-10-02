3外国学生贩毒遭捕 警起获16公斤大麻及冰毒 国内新闻

（吉隆坡2日讯）来马的外国学生涉贩卖毒品，遭警方上门扣捕，起获重逾16公斤大麻以及少量冰毒。

3名来自尼日利亚的公民在4年前入境我国，唯疑在3个月前开始在隆市及巴生谷一带暗中从事毒品交易，为本地供应大麻及冰毒。

吉隆坡警方肃毒组在接获情报后于上周即9月28日下午2时30分在蕉赖的康乐花园一家公寓单位展开突袭行动，扣捕涉案的3名尼日利亚公民，先是只起获零点56克的大麻，然后在嫌犯的带领下在一部私人轿车后厢起获共重9公斤949克的大麻，以及67点44克的甲基安非他命（冰毒）。

隆市肃毒组主任阿南助理总监在记者会上如是指出，他说被扣的3名尼日利亚男子分别年介29至30岁，相信都是学生。

他说警方在行动中先是起获以铝包装纸包裹的零点56克大麻，在紧接下来的行动中，当天下午3时在嫌犯的带路下从一部轿车后厢发现两大袋的大麻，其中首个袋子内发现10块的大麻，重约9534克，袋子内同时起获以透明塑胶袋包裹重67点44克的冰毒。

在第2个袋子发现7块重约6949克的大麻，两个袋的大麻总重量为16公斤483克，市值约4万3800令吉。

他说嫌犯是在2013年进入我国，并相信在3个月前开始进行毒品交易活动。他说嫌犯在上周28日被捕后将延长扣留6天至10月4日，他们也将在危险毒品法令第39（b）条文下面控，若罪成将面对死刑。

他说，在3名嫌犯被捕后，警方相信已捣毁贩毒集团在隆市的其中一个贩毒供应链。

与此同时，他说在2016年，隆市警方逮捕23名尼日利亚公民，今年开始截至9月则已扣捕19名尼国公民。