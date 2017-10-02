否认拉拢8蓝眼议员跳槽 泰益：我一人过档巫统 国内新闻

（莎阿南2日讯）前雪兰莪州大臣丹斯里莫哈末泰益否认策划拉拢8名雪州公正党议员一起跳槽至巫统，以夺取雪州政权的传闻。

他今日在住家召开记者会说：“我是一人过档巫统，没有计划要带任何人和我一起重新加入巫统。”

他表明，本身重返巫统，旨在继续为马来社会服务。他也直批这是“政治化妆师”（spin doctors）的把戏。

末泰益也就暂时离开巫统而向人民致歉，并呼吁马来社群要确保政治权继续保持在马来人的手上。

“许多马来人还是住在乡区，只能在我们拥有政治权力时，他们才能得到帮助。”

他认为，这些马来人需要的到帮助，因为他们的步伐较慢，而国家的状况有必要回到过去的结构，即马来人掌控政治、华人就做生意，印度人则是专业人士，如医生、律师和工程师。

他补充说，由于反对党是由多元种族组成，因此没有能力充分保护马来人的利益。

“当我出席他们的会议，我发现没讨论马来人利益，这是因为不可能这样做，因为还有很多不同的种族。”

不过，末泰益说，尽管必须优先考虑马来人的利益，但其他种族的人若他们符合资格也理应获得委任，而不是为了政治权力就只委任马来人，例如有人反对拿督苏巴马廉出任全国关税局总监。

“如此的反对是很幼稚和愚蠢的。若某人能胜任特定职位，不论种族都应该给他。”

莫哈末泰益在2011年离开巫统加入伊党，接着于2013年跳槽到公正党。今年9月17日，在国阵兼巫统主席拿督斯里纳吉召开的一项特别记者会上，宣布莫哈末泰益重返巫统。