不抽烟少油炸多蔬果 防癌从吃开始 活动&旅游

（北海2日讯）每4人将有1人患癌，世界卫生组织最新的数据显示在2020年全球癌症发病率将增加50%，癌症将是人类最大的病源及健康杀手。

来自暨南大学广州复大肿瘤医院的牛立志博士则表示最好的抗癌物，就在日常饮食当中。

牛立志博士鼓励民众，得管好自己的嘴巴，不抽烟、少吃油炸食物、不吃隔夜食物、不吃熏食腌制食物、控制肉的摄入、适量的膳食纤维、多吃新鲜蔬菜水果均是防癌的最佳方式。

该项活动由本报《光华日报》及暨南大学广州复大肿瘤医院主办，获得北海麦曼珍华小校友会、北海光华校友会、北海励华校友会、北海中华公学校友会及威省我是华小生献爱协会联办，由中国广州复大肿瘤医院院长、国际冷冻治疗中心首席专家、国际冷冻治疗学会执行委员及亚洲冷冻治疗学会副主席牛立志博士主讲。

牛立志博士擅长肿瘤外科及微创冷冻治疗，在胰腺癌、肝癌、肺癌、肾癌、甲状腺癌、腹腔肿瘤等实体性肿瘤及微创治疗方面独树一帜。

他与其团队完成了世界最多例数，近万个复杂性案例的微创冷冻治疗，更在冷冻治疗肿瘤领域取得卓越成就，在大马、印尼、菲律宾、韩国、台湾及中国等的医学院医生提供培训和指导冷冻术，为医学界创造另一个奇迹。

癌症是慢性化病变

牛立志博士指出，患癌症主要与烟草、食物及肥胖有关，所以减少抽烟，甚至戒烟，这对自己及身边亲友最好。

“食物污染也将导致癌症，其中包括食物变质，含有黄曲霉素、食物添加剂及防腐剂、亚硝酸盐及苯并芘等。”

他促请民众减少食用烟薰食物、避免过熟、过烫的食物与饮料、不要吃隔夜饭菜等。

“运动少，遗传性也是癌症的其中原因，而且维生素等保健品要适量食用。”

他指出，癌症的病变不是一朝一夕形成，而是一种慢性化病变所致，至少是10年以上；所以现在的行为将决定10年后你身体的情况，一些有家族患癌病例的人士，更应该注意本身的健康。

他说，癌症可预防，但需要提早开始，即改变饮食习惯、限制卡路里以减少肿瘤发展，妥善食物储存减少病菌入侵，避免有毒质食物成为肿瘤的诱因。

“绿色的蔬菜、茶叶、海带、海藻类、食用菌类等都是抗癌的食物。”

他举例，维生素Ｃ有抑制致癌物的形成，增强机体免疫力的功能，补钙则有预防结直肠癌的发生。“血液中的胡萝卜素浓度越高则患上乳腺癌的风险越小，番茄红素的摄入将能降低分食管癌、口腔癌、胃癌、结直肠癌的风险。”

记得定时胃肠检查

另外，没有胃病、高血压的人士，牛立志博士建议可摄入不超过100毫克的阿司匹林。“这药物可防癌、保持脑袋正常、血管正常不阻塞。至于40岁以上人士，记得要定时做胃及肠的内窥镜检查。”

他说，癌症三份之一可预防、三份之一可治疗及三份之一不可治疗。他强调，三份之一靠老天、三份之一靠医生、另外三份之一则靠自己，所以，记得常检查，常保身体健康。

牛博士也谈及癌症的治疗，除了目前的化疗、电疗、切除方式，亦可选择冷冻、微血管介入，这其中包括综合治疗、个体化治疗、带瘤治疗、全程预防等。

病人拥另一个春天

于2016年到广州复大肿瘤医院，并在牛博士主导下接受冷冻治疗的张喜昌当晚也出席，并感谢对方让癌病患拥有另一个春天。

来自吉南居林的张喜昌之前患肾癌，去年接受冷冻术治疗后，病情获控制及避免洗肾。

当晚，牛立志博士细心的为携带病例表的民众解答问题。