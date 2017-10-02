啤酒节与洗衣店的联想 异言堂

文：黄英豪

政客们真的是低估了选民的智商，举国上下只要有一点什么风吹草动，凡是与宗教种族有关系，朝野政党，倾巢而出，非致对方于死地不可，唯恐落人后，选民则隔山观火，发出会心的微笑。只可是这微笑却是苦笑，为什么呢？民生问题一箩箩，生活消费蒸蒸日上，升斗市民斤上加斤，手机一族无所适从。苗条淑女最怕嫁错郎，广大选民最怕投错狼，而今官才官品江河日下，马来西亚独立以来走过一个甲子，是风水轮流转，经过六十年要打回原形，从头开始？

曾几何时，我国在东南亚政治经济地位名列前茅，媲美亚洲四小龙，而且我们得天独厚，资源丰富，一路来也过得相安无事。可是现在摆在眼前的竟然是政治版图极度混淆的局面和年轻选民对政治极度冷感的窘境。

莫怪年轻一辈不屑选举制度，不理不睬选民登记，那是因为他们没有看到好榜样，天下乌鸦一般黑，大选越是靠近，政客们更是口不择言，措辞越来越尖锐刻薄，针锋相对，人身攻击，犹如小孩骂架。网络如此发达，随手一按能知天下事，事情没有对跟错，只要符合年轻人意愿，身边朋友们也是有同样观点的，就是对了！你能怪他们吗？

屈指一算，敏感课题差不多每隔几个月就会浮出台面一次。远的不说，还记得我国国会为355伊刑私人法案短兵相接，闹得不可开交的之际，知名连锁快餐店麦当劳平地一声雷，突然宣布由即日起没有清真认证的蛋糕不准带入麦当劳。瞬间引起网民议论，甚至讨伐，社交群体顿时吹起一阵“罢吃”风，久久不能平息。

其实，那一次“茶杯里的风波”也不是第一次发生，而且每一次都会引起一阵骚动，甚至可编写一篇文章。还有某连锁餐店因把新产品命名为“热狗”而被宗教局“劝说”另觅“雅名”以免混淆穆斯林，让他们以为是狗肉。更有吉打州某公园竖立通告要男女授受不亲，后来有人抗议才作罢；更远一点就是我们记忆犹新的“上政府部门衣饰”课题，在脸书狂传的“穿纱笼”事件。甚至还有人传来脸书说某超市的升降机和手推车也分穆斯林和非穆斯林专用！更近的就是某州属定下的男女在长途巴士分开来坐；类似事件，越发频繁。

每一次这些事情发生都会在网上占据大篇幅，万人鞑伐，拼命狂传，却没有人肯用头脑冷静的分析一下，先问一问自己，我们是不是又再一次被人利用了？从商业的角度，很多商家，在商言商，我国人口最大的族群是马来人，马来人在我国就是穆斯林的代名词。所以，一个精明的商人绝对不会放弃争取这一块最大的市场。君不见2014年国际著名巧克力Cadbury因为一些产品被检验到含有属于猪的脱氧核糖核酸（DNA），震惊公司高层，第一时间采取行动灭火，又是停产，又是重新审核，又是发表正式通告道歉，声明，澄清。总而言之，使出浑身解数，就是要挽回公司和品牌声誉。以此类推，“热狗”和“麦当劳”商业考量的比重是很高的，所以可以想象，往后商家会更积极地争取清真认证而且会有过之而无不及，尽量符合它设下的条规和条件。同样的理由，本地知名餐饮连锁《金寿司》也极力争取清真认证，开拓更大的市场空间。

入乡随俗非新鲜事

国际跨国公司入乡随俗已经不是什么新鲜事，只是当触及宗教和种族课题的时候，顿时就变敏感。在我国这就是一个活生生的例子，在这里不得不重提旧事，那就是在2015年净选盟4.0的时候的一份专业报告。“默迪卡报告”在2015年9月10日到9月15日抽样调查516位半岛巫裔同胞有关他们对红衫集会的支持。调查结果显示有24%是支持的，而且这里面有8%是“绝对支持”。反对集会的却有53%之众。而“坚决反对”的也有35%。这意味着超过一半西马的马来同胞是“爱好和平”的，但是比较让人担忧的是那8%。

以上数据显示，虽然有超过一半的抽样调查马来同胞爱好和平，竟然“极端”的还有8%，可想而知这8%就是我们整个社会要提防的。往往这些人披着宗教的羊皮不时挑战他族的权益，在这里，上面提及的53%中庸马来人将起到举足轻重的角色。还有就是他族的积极配合也很重要，早前一家猪肉汉堡餐厅故意取名与马来社会偶像P. Ramlee谐音的 P.RAMLY，他可能是要搞噱头，可是在马来社会被当作挑衅和侮辱，结果引来诸多反弹。所以说，目前穆斯林没有把他们的教义和生活方式强加在他族身上，我们已经越走越远。当然，在我们多元种族的社会要有顺畅的交流和互信，谈何容易，我们也不必埋怨政府，说真的到目前为止我们看到的是政府已经束手无策，有时候还是越帮越忙。非常时期，如大选将届，有心人甚至故意大事渲染，消费人民的情绪，忽悠广大群众，挑起民怨。

最后有一点是大家马上可以做到的，那就是不要小看网络的威力和杀伤力，盲目的狂传，要知道你那弹指之间一按可能激动涟漪性的信息流传，而且速度惊人，有点“一言既出，网络难追”的效果，网络的泛滥就像一匹脱了缰的野马，缺了提的水坝，一发不可收拾。

我们只能希望和期待那53%中庸派马来人的崛起，以大局为重，不然的话，伊斯兰生活方式的逼近将无可逃避！