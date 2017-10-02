艾玛的警告 异言堂

文：廖伟琍

台风光临日本，风大雨大，画面一片模糊；几个月前台风就已光顾澳门等地，所到之处满是水波荡漾。美国休斯敦在哈维旋风路过所造成的狼藉，和不久前离开的艾玛在佛州带来的狂风暴雨，还有西岸的林火，短短的9个月，地球的风灾雨灾火灾都齐齐到来，几乎所有的报道都是全球暖化的结果这类说法。

全球暖化早已耳熟能详，听了这么久，早已麻木，有些科学家甚至认为地球从一万两千五百年前的冰河时期后，从未真正暖化。他们的意思是地球在那个雪球地球期长达几百万年的冰封后，由内在的火山爆发而解冻，才使得地球的物种繁多。而一万两千五百年前的陨石冲击说，造成了冰河时期，那时的冰河一直到现在都仍在，暖化这个词在两百年前不曾出现，地球的冰河期即将结束还是来临？有学者指出地球也许很快就要进入冰河时期，是的，冰河时期将再度来临，而不是暖化，世界各地的陆地都被淹水，而是像电影《明天以后》的冰河期，如同石器时代人类所经历的冰河期。

一边的学派主张全球暖化，另一派认为是冰河时期，你说一句，我也说一句，到底谁有理，地球会给予答案，只不过那会是人类要的答案吗？不管暖化还是冰河期将近，那都是地球的一个循环，她容纳人类这个最多数量的物种，她容忍人类的自大傲慢和对其他的动植物赶尽杀绝的残酷，她容忍人类每一天不管以任何借口往她的身体里外、皮肤和头发轰炸，她最多就是打个喷嚏、跺跺脚和叹口气，结果地震海啸火山爆发龙卷风等等等就出现。

夏威夷原住民和世界各地的原住民都流传着同样的一个故事，就是地球是一个活生生的生命体。但是当科学成为人类的主宰后，这类灵性说法就被当成是神话，但是人类确实也只有这么一个家，却不知为何总要往她身体里炸，或往她的头顶乱撒化学物，还有制造出一大堆有害物质来污染她。地球的孩子们，真的不孝啊！

艾玛凶巴巴地席卷，把树木连根吹起，游艇在她的威力下也变成海底的废物，而人类只有躲得份。艾玛的威力让人类咋舌，人类有的科技、轰炸、枪支、污染统统都无法和地球的威力抗衡。艾玛旋风仿佛带着挑衅的语气警告人类，不要得寸进尺，搞得地球乌烟瘴气，到时候吃大亏的就是人类自己。

人类啊，听进去了吗？还是仍在我行我素，自顾地暖化说和其他的瞎说？