友族学华语的优势 异言堂

文：关悦涓

华语被喻为世界上最难学的语言之一，就在很多华裔因现实的考量、家庭背景及个人价值观而放弃了学华语的当儿，我们的友族同胞从中国崛起，经济腾飞，看到学华语的优势。

不少国内友族把学华语视为风潮，他们结交华人朋友、聆听大量中文歌曲、观看影视剧及买许多跟汉字有关的参考书，以加强中文水平。当一位友族知道一部分的华裔不谙华语时，摇头表示：“真可惜，在浩瀚无垠的辞海中，汉字多优美，还有每个汉字都包含着那么深刻的意义。”

马来西亚真的有对汉字情有独钟，愿意延续汉字情缘的友族吗？当然有，日前为两名中国留学生以流利及北马地道华语解答问题的陆路交通局女官员，不是告诉我们友族学华语的优势吗？

这位来自玻璃市州陆路交通局官员的莎菲卡，还获得首相在其“阿Jib哥”的中文脸书贴文中公开表扬。从她流利的华语，我们晓得这当中她所下的苦工。

在黄皮白心当道的今天，当华裔无法以华语来沟通，友族同胞却以流利华语为两名中国留学生解答询问，这强烈的对比，让我们感叹不已。你只要询问一些热爱华语的友族，他们会告诉你：“我喜欢中华文化以柔克刚的太极拳，还有可以陶冶性情的书法。”

这个短片在网络流传，瞬间令该名女官员成了网红，也让友族知道懂多一种语文，特别是华语，就比别人多了一份优势。

或者我国的华裔不晓得教育部分别与中国北京外国语大学联办华文师资培训课程，开放给所有中文零基础的巫裔子弟申请，不少巫裔子弟在北京开始长达5年的深造，他们一笔一画写着方块字，口里念着现代标准汉语，手里翻阅着三字经，深深被博大精深的汉语所吸引。

我们千万别低估这些在北京接受华文师资培训课程的友族，他们是新一代的马来精英，有些还拥有北京外国语大学汉语言文学学士学位，说的华语比一些国内华裔还流利，写的文章比我们还有文采。

正因为看到华语有市场前景，不少友族长辈坚持把孩子送到华小受教育，他们要子女在未来可以和中国打交道。

从那个笑容可掬的交通局官员莎菲卡身上，我们读到友族学华语的优势，也发现学习华文已成为一种趋势。当然更重要的是这告诉我们单一源流教育有助于团结人民的说法是无稽之谈。