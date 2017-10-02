动人心 异言堂

文：林英翰

政治，是一门艺术，艺术最高境界，是触动人心。

人与人之间必须互信、互挺和互助，才可组成强大的政党，并在人民以选票赋予权利下，带领人们创造和谐、包容和团结的社会，进而让国家迈向繁荣，人人享受国家发展带来的成果。

国家独立60年，过去已过，重提过去的贡献和付出，对现在的许多人来说，那只是怀旧。但，人们不会忘记过去的错误，以警惕现在和未来，不要重蹈覆辙，从错误中吸取教训和经验，不乱跟人互信、互挺和互助。

重提过去的贡献和付出，提醒人们要懂得感恩，饮水思源。什么“没有以前的我们，你们什么也不是”，却忘了，“没有我们，你们也同样什么都不是”，政治是互相的，不是对立的，不要说到好像谁欠了谁那样，那会让人更反感。

如今失势的政党或政治人物，有句鼓励话非常适合他们听：“勇敢跌倒吧，你将会看到另一个不同的世界”。那样才可知道问题出在哪里，搞懂“为什么人家宁愿受骗，也不愿相信你说的真话？”

重提当初，为何不想，对手为何越战越强，是不是过去不把对手放眼里，把太多时间耗在争权夺利，强化了内斗能力，忘记外斗才是生存关键，以致内斗内行，外斗外行，待要外斗时，才知已打不过对手。

现在重提过去的丰功伟绩，如同说现在没有做过什么好事，必须拿以前的好，说服现在的人，请不要忘记以前上历史课时，自己听到昏昏欲睡的日子，要人们听你所谓不该忘记的历史，自己是否愿意听？

除非，你所谓不该忘记的历史，是取得类似联合国教科文组织颁给的世界文化遗产地位，有非凡的名堂，不然，别想太多，现代人无感。看看槟城乔治市在申遗成功前后的身价和地位对比，就可知道，旧东西再好，也要有好名堂提高价值。

今天，要的不是你的昨天，要的是你的当下，当下做了什么，才是重要的，别浪费时间在重提过去上，关注当下吧。

你或许不满，对手可以靠嘴骂，不用做，就有饭可吃；你被骂，还要做，最后换来的是“有事找马华民政，没事票投反对党”，切记，要做，不要怨，要怨，不要做，要做又要怨，已看出非真心，只是为选票才被逼做，是有目的性的做，做出来的东西，好不到哪里。

叫你修桥补路，做是做，但眼睛一直盯着别人手中的选票看，没有看准该修的桥和该补的路洞，工程竣工品质欠佳，货不对办，虽然做了，就是不好啊！结果又被骂，做了也不讨好，就是这个意思。

用心做好一件事，触动人心。这话听说过，但，有听没有懂。这就是问题。