文：吴嘉豪

无论是学生、家长、企业甚至是政府，大学排名是评断一所大学最简便的参考。大学排名越低，政府向选民解释公帑是否善用的难度越高。马大作为我国5所研究型大学之首，背负国家学术机构在国际学术界的排名压力，使用相互引用的方式来提升排名，被视为急功近利，排名里存在“学术道德赤字”。

学术期刊创立大学排名榜，是要创造商机：招生广告、国际论坛、论文数据等是生意收入的来源。在学术期刊中，编辑是否要刊登论文，有时会根据专家专业意见，有时是因为“关系”。有些期刊不看质量，只看出身，没名气的学者被拒刊登其论文会让年轻人垂头丧气。如今，我国研究型大学都硬性规定，讲师和博士研究生必须达到核心期刊论文发表数量的要求。在版面供不应求的情况下，很多期刊便收取“版面费”来舒缓供求问题。这条论文产业链将学术期刊编辑、学者、博士生、专业写手、中介机构和大学行政人员，变成了学术界质量与数量不成正比的制造者。

各国大学的录取制度、学籍管理制度迥异，要找到公平地评价所有大学教学质量的共性指标是难如登天的。 然而，学术界目前选择依据Science Citation Index期刊里的影响系数（Impact Factor）来当判断大学学术质量的标准。期刊的影响系数是用來计算某一期刊在某一年被引用之次数，用以评量该期刊在某一学科领域內之相对重要性。换言之，同一领域里，影响系数值越大，该期刊的重要性越高。

学术研究指标，是一家机构根据自己所采用的指标，对大学评分列出的排名，并不能全面地反映一所大学的真实办学质量。对于不同类型的大学、不同的学科，采取单一但欠全面的标准是不公平的。发论文较多的医科、理工科以及相关大学有很大的排行优势，而发论文较少的人文社会学科、艺术学科以及相关大专则会“名落孙山”。

有趣的是，在2016年7月5日，著名期刊（Science、EMBO、eLife）与出版社（PLoS和SpringerNature）的主编及高管在美国冷泉港实验室运作的“生命科学预印本网站（BioRxiv）”上所发表的文章揭示：期刊影响系数不能体现单篇论文的引用信息。这些期刊65%以上的论文引用数都低于其杂志的影响系数，其中Science杂志中低于其影响系数的论文比例最高，为75.5%，Nature为74.8%，PLoSGenetics杂志为65.3%。这一数据让崇拜期刊影响系数之辈大跌眼镜。这种学术质量不高、学术观点雷同、论证重复的泛滥现象，是论文生产量虚假繁荣的景象。

倘若高教部仅紧盯大学排行榜，会导致我国大学严重误导办学方向，把大学变成追逐排名的大学，而失去了追求知识的文化与精神。这种学术性危机，最终会让学者失去公信力，毕竟在使用各种颜色打印的学术杂志里，只要出现不符合逻辑的文献引用数据，就会让人们哀叹教育再也没有黑白了。