水污疑致鱼群亡 高渊业者盼槟政府关注 北马新闻

(威南2日讯)高渊港口养鱼公会、高渊港口渔民协会趁槟首长林冠英出席活动时向首长“申诉”，并呈交备忘录予他，希望州政府关注他们所面对的问题。

他们是趁林冠英于周日在当地出席活动后，把这份备忘录交上，由林氏的助理李耀祥签收。高渊港口养鱼公会主席张展来说，他们一行人在周日晚上趁林首长出席月光跑仪式时，移交这份备忘录，因他们已无法承担鱼群不断死亡事件的发生。

他指出，这份备忘录内容是希望政府关注浮罗布隆垃圾场的运作，他们认为水域污染垃圾场是主因。

他们也希望海上养鱼场临时租契可获取消200%的涨幅，以实际方法关注业者的困境。箱网养鱼业是属于农业，不应该把他们与观赏鱼业混为一谈。

他说，在8月28日各单位巡视浮罗布隆垃圾场后，以为垃圾场溢污水事件会告一段落。有业者在9月2日尝试下放鱼苗2万只，岂料10天内鱼苗全死完，一些养到2个月至3个月大的鱼，也渐渐死亡。

成本重吃贵鱼

他补充，业者所面对的海水污染问题，州政府必须给予关注，不要只听苦衷而没采取行动。鱼只不断死亡，会加重业者成本，也会间接让消费者吃贵鱼。

“我们在9月27日，与渔业局前往视察垃圾场情况，仍然发现垃圾水向外流泄的情况。”在场者有该会总务黄春利及陈喜维、王进锑、高渊港口渔民协会署理主席阿查哈。

另一方面，浅海渔民也透露，现在他们下水捞鱼虾，除了海产减少，皮肤也会痒。

事件演进表

2008年5月26日：运载16个垃圾集装箱的舯舡发生意外，导致36公吨垃圾落海。

2009年9月18日：渔民投诉污水外泄，市政局突击检查。

2013年1月24日：蚶死亡率高涨，业者提及垃圾场是祸首。

2015年9月8日：蚶死亡率飙达70%，业者纷纷收盘，指垃圾场祸害。

2016年12月10日：海域再也捉不到八爪鱼，渔民指垃圾场造成。

2017年3月：渔业局报告潮水改变引来海虱，多个养鱼场中招，最高损失百万令吉。

2017年8月14日：高渊港口社委会及渔民揭发垃圾场崩堤污水外泄。养鱼业者的鱼只死亡率飙高，业者都怀疑是垃圾场污水所致。

2017年8月28日：业者及渔民指垃圾场不断有像咖啡乌的污水流出，怀疑鱼群死亡与此有关。