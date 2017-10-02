中文的底蕴，马华的底牌

文：董恪宁

连续输掉两届大选，晚近十年马华公会的行情低迷，情绪低落。怎么办呢？前不久身在拉曼大学推介副总会长何国忠博士新著《底蕴》，党署理总会长魏家祥因此鼓励文人入党，“净化政坛”云云。

此事说来，部分原因乃是因为魏家祥心底深深怀念80年代，原任国民大学社会系副教授陈祖排博士，参选务边补选，牵引两个阵营的知识分子之世纪论战。当时，文人之间纵然“互相开炮，都很君子”，相较今时网上的贴文，是两码子的事。

是否如此，暂且不论；但是，今之马华的文宣，不论团队的素质，或是应战之水平，确是每况愈下，一言难尽；马华宗教和谐局主任郑联科乃至指控513时，行动党消失得无影无踪云云，仿佛不知当年林吉祥当初因此蒙难，才下飞机，随之身陷囹圄。

这一点嘛，参考超人丘光耀新著《超人出手，鸡飞狗走》（蒲种：丘光耀；2017）内收〈务实的理想主义者——再论林吉祥崛起的政治理念和人格特质〉的记录，当可觉察了：

“林吉祥在1969年大选中选为马六甲市区国会议员，随即就爆发513暴动。林吉祥在513暴动后，展现的是铁骨錚錚、为国为民的大无畏精神。尽管党和家人劝告他留在新加坡避难，但是5月18日，他毅然选择从新加坡回到马来西亚，而不是当政治逃兵。” （页27）

此后，被捕的火箭高层和基层，举目都是。只要详读丘光耀的博士论文《马来西亚的第三条路——民主行动党硏究》（香港：中文大学；2005）内举一匹布长的名单，亦见分晓。追溯往事，对照眼前，由此明白，坐在前排，眼下一字排开，坐在前排的马华领袖，还有背后水平窝囊的智囊，他们的历史科非但恐怕不能及格，整体的得分，远远不如当年的满室星星：谭亚木、郎格非、丘敬耀、郭仁德、张文欢……。

细读网页简介总会长廖中莱的文字，读者想必自可体会这点：“凭借其广阔的政治背景，以及对接触并协助青年群体的浓厚兴趣，廖中莱也致力于为下一代大马公民打造更光明的未来。”

廖总“党内/国阵重要工作记录”，记载则始自1992年，终于2002年。马青总团长张盛闻的档案，妇女组主席王赛之的资料，也是这样，分别止于2012年和2013年。然后呢？

当中，提到张盛闻个人的风光，说明“评选为马华公会会员大会最佳辩论员”。主语既然不见了，揣摩语句，不知谁人评选？党内文字的非常糟糕，由此可见，思之自明，迨无异议。

诸如此类，罄竹难书，非止一桩，余不一一。可惜，党所累积的资源尽管雄厚，马华最终组成的兵团和兵力，相较江湖盛传，组织松散的红卫兵，不但自惭形秽，而且年年有“愚”；乃至简单的公文，用字和语法，也驽钝极了。

因为这样，净化政坛，或许还在其次，然则，该党要是有心重建辉煌，引入文士，不妨放眼净化中文，不再造出“给我们国家带来了‘多元和平国度’的身份肯定”这样的不知所云；一眼就让外人看穿马华那一张的底牌，不过如此。