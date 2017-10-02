政治显学 社论

压在国阵尤其巫统心头的，就是马来海啸有没有风助，马来海啸近来更成观察大马选举的“显学”，国内外政治观察家议论分析的焦点。

首相拿督斯里纳吉强调巫统大会将于12月隆重举行后，全国大选将至风声又缓了。大选要来不来让人民心焦同时，宗教极端事件此起彼落，已给来届选举定了选战“主调”。

众所周知，首相纳吉来届大选目标，就是赢取比505更辉煌战绩。只有领军国阵比505更强，才能压住来自盟军，尤其自家党内门阀的异议声，保住权位与接班人选排阵。

但压在国阵尤其巫统心头的，就是马来海啸有没有风助，要如何压制马来海啸风起？这大概，就是清真洗衣店和连串宗教极端事件背后的意义，即以宗教“团结”族群。

马来海啸近来成观察大马选举的“显学”，成国内外政治观察家议论分析的焦点。清真洗衣店起于柔佛，也止于柔佛苏丹谕令，让对马来政治只有表面了解的华社，见识到柔佛政治特殊面貌。

柔佛被希望联盟列为前线州，但这里的政治不只有马华，与巫统群大头如希山慕丁、柔大臣卡立诺丁等雄割据，更关键是这里还有皇室，形塑复杂政治形态。

巫统元老兼新山国会议员沙里尔日前就说了，在野党在来届大选对柔佛虎视眈眈，但本身矢言不会退却，将准备迎战在野联盟党魁等强敌。

实际上，希望联盟将柔佛列作前线州后，已不断释放联盟多名大将或新生代领袖，如努鲁依莎、杨美盈和赛西迪等都将被“征召”到柔佛上阵。

柔佛希联大将除前副揆慕尤丁外，行动党国会反对党领袖林吉祥或一些人，或会更换到国阵边缘选区上阵、攻城掠地。国阵除沙巴不容有失外，柔佛也是需坚守的堡垒。

但作为希联“押重注”、寄望改写政治版图格局的希联名誉主席敦马哈迪，在柔佛却被国阵认定为票房毒药。因为敦马与皇室恩怨纠葛太多，似乎难以在苏丹眼皮下发挥重大影响力。

敦马作用至今仍被视给希联，稳住马来人情绪，最大作为应在吉打，或能助力夺下吉州政权，难以在东马和柔佛加分。

但上述的国阵观点分析，是建筑在没有马来海啸基础上的政治推敲。希联上周在柔佛启动仪式上，吸引数千马来人为观众到场。马来海啸已成显学的说法不假，谁能捉准走势，或便能提早掌握选情节奏。