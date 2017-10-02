英廉航破产突停飞 11万客滞海外等包机 国际新闻

（伦敦2日综合电）英国第5大航空公司、属廉价航空的君主航空（Monarch Airlines），因为陷入财政不佳的情况，不获英国民用航空管理局（CAA）续批到期的营运牌照，周一起即时停航。大约11万名乘客受影响而滞留海外，政府已要求CAA租用包机接走他们。这是英国有史以来最大规模的航空公司破产事件。

当地传媒报道，君主航空销售旅游套票的牌照，原定于9月30日午夜到期。由于君主航空陷入财困，未能在CAA给予的24小时宽限期内，与当局达成共识，最终未获批出营运牌照，结果全面停飞。

除了大批身在海外的乘客受影响，约30万个预订机位也被取消。CAA指政府已要求租用超过30架包机，接走未能回国的君主航空乘客。

CAA呼吁身在英国、仍未出发的乘客，不要前往机场。至于身在海外的君主航空乘客，将有包机接走他们，而他们毋须付出额外的价钱，也不用缩短行程。

CAA也呼吁所有受影响的乘客，定期浏览君主航空的网站，以获取最新的航班资讯。CAA形容情况前所未用，呼吁乘客要有耐性。机场要求受影响乘客，前往君主航空柜位查询。

君主航空于1968年成立，拥有大约2750名员工，提供超过40个欧洲航点。该公司以伦敦卢顿机场为基地，另有航班从伦敦吉域、曼彻斯特、伯明翰、利兹布拉德福德的机场出发。#