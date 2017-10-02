美媒：特朗普曾秘密下令 军事外交对朝施压 国际新闻

（华盛顿2日综合电）正当美国国务卿蒂勒森出访中国，与中方商讨应如何应对朝鲜问题之际，美媒《华盛顿邮报》引述美国高级官员消息，指总统特朗普早已签下一项指令，美国政府会按照方针以包括发动“网络战”在内的军事及外交行动，向朝鲜施加压力。

蒂勒森访华行动尚未有实际结果，传媒便引述消息指，特朗普早于3月签下一份未有对外公布的指令，消息人士声称，指令目的是为制造将朝鲜拉回谈判桌的条件。

作为行动一部分，美国网络司令部会针对朝鲜军方黑客组织“朝鲜人民军总参谋部侦察总局”，控制流量中断其与互联网的连接，阻断该组织的电脑伺服器。

除此之外，所有官员及外交官亦接到指引，需在每次与外国外交官对话时，都要谈及朝鲜问题并促请对方断绝与朝的所有来往。

该指令亦指示财政部，准备加大对朝鲜和个人，以及与朝来往的外国人的制裁。报道指，美国及国际社会近月对朝鲜加大的制裁中，不少有着这项指令的影子。

另外，意大利宣布驱逐朝鲜大使，抗议朝鲜不理会国际反对，进行核试及试射导弹。意大利外交部表示，希望朝鲜政府了解到，若他们不作出改变，将不能避免地遭到国际间的孤立。