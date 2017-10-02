奥地利罩袍禁令生效 妇女当街被令摘面纱 国际新闻

（维也纳2日综合电）奥地利10月1日起禁止穿戴任何物品遮盖脸部，包括穆斯林妇女的蒙面面纱与罩袍。

在此禁令生效的第一天，一名在街上的穆斯林妇女，被警方要求当场摘下面纱。

奥地利议会在5月16日通过法案，禁止穿戴任何物品遮盖脸部，包括在医院以外的地方戴手术口罩、滑雪场外戴滑雪面罩等，甚至包括在公共场所戴派对用的面具，都被禁止。

违者将处以150欧元（约745令吉）罚款，如果抗拒情节严重，警方甚至有权使用武力。

不过，这项法案的重点还是放在“罩袍禁令”，主要是因为选举上的考量。

奥地利社民党与人民党的执政联盟，即将结束联合执政，在10月15日重新举行选举。尽管此项禁令引发人权争议，但在极右翼势力不断增长的压力下，联合政府仍在6月宣布，自10月1日起实施新法。

穆斯林团体谴责这项法律，并称在奥地利，只有很少一部分穆斯林妇女使用全部蒙面的面纱。

不少民众周日以各种蒙面造型走上街头抗议，包括戴着面具、遮脸滑雪帽及罩袍等，突显该法的不合理。连总统贝伦都反对这项禁令，他认为女人有权利想穿什么就穿什么。