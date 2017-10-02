中国国产6千米级潜水器首海试 创最深下潜纪录 国际新闻

（广州2日综合电）中国首套自主研制的6000米级深海科考型遥控潜水器，上周六完成首次深海试验，顺利停靠在惠州码头。在为期12天的海试中，该套潜水器成功挑战两个6000米级潜次，最大下潜深度达到5611米，创中国遥控潜水器下潜的最深纪录。

科研人员表示，在历时两年半的研制过程中，突破了超长铠装缆的实时状态监控与安全管理、自适应电压补偿的长距离中频高压电能传输、近海底高精度悬停定位，以及广播级高清视频无损实时传输技术等关键技术。

据悉，该套潜水器可近海底长期展开海洋环境调查、生物多样性调查、新物种发现、基因获取、深海极端环境原位探测和深海矿产资源调查等深海科考工作。

在海试期间，该套潜水器完成了7个潜次试验，全面验证了整机系统的功能和主要性能指标。同时利用自主研发的深海机械手和个性化科考工具，在海底布放标志物，并进行了采水、生物和岩石采集等科考工作。

据了解，该套潜水器是中国继7000米“蛟龙号”和6000米“潜龙一号”后的又一标志性深海装备，填补了内地6000米级深海潜水器的空白，使中国跨入美国、日本、法国等世界上少数拥有6000米级潜水器的国家行列。