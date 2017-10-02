英白金汉宫罕见放话 特丽莎梅没礼貌惹恼女王 国际新闻

（伦敦2日综合电）英国《独立报》报道，英国首相特丽莎梅所属保守党在6月英国大选未取得过半议席，出现僵局国会，她寻求与北爱极右派民主联盟党（DUP）合组新政府。当时特丽莎梅向女王伊丽莎白二世报告，她已获得民主联盟党支持，但实际上在17天之后才完成一切程序，有误导女王之嫌。

白金汉宫显然被特丽莎梅误导女王的言论给激怒。来自英国王室的消息表示：“的确，王室这边得到的资讯只是简略的肯定，并非十分详细准确。因为事实上民主联盟党让特丽莎梅比预期头痛了更久时间。”

自从特丽莎梅允诺女王与民主联盟结盟未果，王室高层与唐宁街紧张关系陡升。《星期日泰晤士报》报道指出，王室因为特丽莎梅宣布组成政府，希望继续坐镇唐宁街的发言态度不当，有失对女王礼节，再度激怒白金汉宫。

一名工党党员向媒体提到，特丽莎梅说出“我已经组成政府”，而非“女王请我组成政府”，该句话用法显然触动了王室敏感神经。王室方面并未正式谴责，但女王私人秘书盖特一再表示，他对特丽莎梅行为感到明显不满。

由于合组新政府的进度一再拖延，国会无法正常运作，进而影响到了英国贵族盛事“皇家艾斯卡赛马会”日程，这让白金汉宫对特丽莎梅“没礼貌”的行为更加不满。然而保守党顾问表示，特丽莎梅绝非故意误导女王想法，是保守党党鞭威廉森“自认他已经获得民主联盟党的保证”。