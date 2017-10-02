全球首例 香港野猪要避孕 国际新闻

（香港2日综合电）香港近年不时有市民拍摄到野猪在市区出没，在马路散步、闯入农田觅食已非新鲜事。为控制野猪的数目，香港渔护署拟在年底为野猪注射避孕药物，目前正为少数野猪测试，如果成事，将成全球首宗野猪绝育先例。

据报道，野猪在民居附近出没的情况近年有上升趋势，渔护署数字显示，野猪滋扰或出没报告的宗数由2013年294宗急升1倍至2016年583宗，截至今年8月，就有450宗野猪滋扰或出没报告。

渔护署指，野猪在香港分布范围广泛且十分常见。它们通常在山林栖息，偶尔会受弃置食物吸引而走近民居觅食，因而有机会对市民造成滋扰，当局相信野猪在民居附近出没的情况有上升趋势，是与有人喂养有关。

渔护署助理署长（自然护理）陈坚峰表示，由于野猪在港几乎没有天敌，加上繁殖力强，每胎可生上数十只小猪，令野猪数目急增。为长远控制香港野猪的数目，渔护署将于今年年底引入一种用于哺乳动物的避孕药物GonaCon，进行野猪避孕试验计划。渔护署先会派兽医向雄性野猪施放麻醉药，以协助捕捉及注射避孕药物，完成后会将它们放归大自然。