粤男困虎门缺水粮 驾车10小时昏倒 国际新闻

长假首日即引发大塞车，其中“重灾”的广深珠高速公路枢纽的东莞虎门镇，各条主要道路出现车流“倒灌”。部分司机由于未有做好大塞车的准备，受困在路上十多个小时，有司机更因此饿晕，惊动警方破窗救人。

周日中午12时15分，东莞虎门交警正在虎门镇海战路疏导交通，突然接到民众求助，称有亲友晕倒在司机位且车门反锁。交警到场发现一名年轻男子躺在司机位，双眼紧闭，而且车门紧锁，无论民警及亲友如何呼喊、拍打车门，均无反应。交警征得亲友同意后破窗，将事主扶下车后，找来水及干粮给他，数分钟后男子意识逐渐清醒。

原来该男子在高速公路连续开车长达10小时，车内饮用水及食物根本不够，当行驶至虎门镇海战路时，其家人下车去买水，而男子则在车内等，可当家人回来时却发现他晕倒。

英雄难过虎门关？ 塞车民众：月饼都快吃完

由深圳北行上广州的主要高速公路路段大塞车，其中最为严重的虎门大桥段成为“众矢之的”，司机、网民齐齐在网上抱怨挖苦，就连深圳交警也加入。据指有司机由深圳回湛江花足40小时还塞路上，戏言是“英雄难过虎门关”，深圳交警亦在微博开玩笑：“祝贺你顺利过虎门大桥！”

“车上没有放四五盒月饼，真的不敢走虎门大桥……来吧朋友，虎门渡口欢迎你”不少车主在网上上传现场塞车图片，有醒目的车主选择改乘渡轮，避开车龙。此外，沿路上亦见有不少男司机乘客集体小解，不少人更浪漫地齐齐看虎门日出。

“带了4盒月饼回家孝敬爸妈送亲朋戚友，上了高速半小时开始堵车，4盒月饼已经吃了3盒，现在还没有出深圳，更别说熬到虎门大桥，最后一盒月饼肯定不能熬回家了”不少网民都戏言，今年中秋用来送礼的月饼刚好成为“救命粮”。