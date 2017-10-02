游客不绝！ 十一假期首日全国接待逾1亿人次 国际新闻

（北京2日综合电）中国十一假期开始首日，各地民众蜂拥出游。据中国国家旅游局网站统计，截至周日下午5时，各地已接待1亿1300万游客，较去年同期增长10.5%；旅游收入则达965亿元人民币（约），同比增长12.2%。

至于出境游方面，有旅行社指出，参加长线旅行团的游客，其目的地以俄罗斯、澳洲、美国等西方国家为主；自助游、短线团客则较多前往东亚、东南亚地区观光。而出境自驾游今年显示出极大的增长潜力，订单同比增加超过一倍。

另外，西藏各级旅游部门为保障游客安全，近日联合公安、交通、消防和安监等部门出动230人联合执法，对各重点景区、星级饭店，以及105家涉旅企业展开检查，严打强迫消费、虚假广告、宰客等违规行为。据报，当地旅游市场十一首日正常运行，暂未发生涉旅安全事故。

广铁客运量超200万人次 创下历史新高

中国十一假期首日，除各地主要道路交通出现大挤塞，而铁路交通亦迎来今年全年客运高峰。据广铁集团通报，当天客运量超过200万人次，同比增长17万6000人次，甚至较今年春运最高日多出46万人次，创下历史新高。

据指，这次长假的中短途客流，主要集中在粤湘两省内主要城市间，及两省省际间；而长途客流主要集中在广州及长沙往北京、上海、武汉方向。首日客流以广州、深圳、长沙等大城市为中心向周边城镇辐射为主。

为长假期间旅客的出行需求，铁路部门当天增加班次。在高铁方面，京广、广深港高铁共开行动车组列车243对、贵广高铁开行54对、南广铁路开行69.5对、广珠城际铁路开行85.5对、海南东环高铁开行46对、厦深铁路开行115对。在普铁方面，广铁共加开32对临时旅客列车，重点满足湘粤省际间，与广东省内短途客流需求。