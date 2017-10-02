椎间盘突出手脚无力 须速动手术 元气｜活力

报道、摄影：陆依婷

椎间盘突出并不会致命，但却会造成生活上极大的不便与痛苦。相比多年以前的医疗技术，目前脊椎手术的风险已大大降低，但江医生建议，若病情不会非常严重，融合手术治疗其实并非唯一治疗选择，物理治疗、类固醇注射治疗、电针治疗以及微创手术等也都可被纳入治疗考虑范围。

脑科及脊柱外科手术专科医生江俊鸿解释，位于两节脊椎之间的椎间盘属于凝胶状物质，外层较硬、内层较软，主要功能在于让脊椎可拥有更好的地灵活度，以做到自在地转身、伸展等各种肢体动作。此外，椎间盘也像是每一节脊椎骨之间的软垫，无论是跌倒、跳跃或步行等各种动作所产生的震荡力，都能够由椎间盘负责吸收并达到避震的效果，减少脊椎骨间的磨损。

老化所致

脊椎其实包括颈椎、胸椎与腰椎，由于颈项和腰部都是人体的转弯点，所需承受的压力也最高，所以位于颈椎与腰椎的椎间盘突出（Disc Prolapse）也相对较为常见。椎间盘突出的最主要原因来自老化，尤其当人们年纪越来越大、椎间盘逐渐硬化、内在凝胶状物质的含水量越来越少时，长期的压迫就会造成椎间盘外层破裂并让内层凝胶状物质往外遗漏，最终压迫神经线。虽然一般正常活动并不会为椎间盘带来太大的伤害，但须注意的是，长期姿势不良、长时间久坐并低头进行文书工作、从事需长时间使用腰力或颈部力量的工作、体重超标、扛重物等，都会间接造成椎间盘受损。

研究也已证实简讯颈（Text Neck）是现代人的颈椎健康杀手。“简讯颈指的是因长时间低头使用手机或平板电脑而造成颈椎受伤的族群。成年人头颅的重量约为5公斤重，若全身垂直站立、视线直视前方，颈椎就只需承受5公斤的压力；若头颅前向倾15度的话，颈椎所需承受的压力将会增加140%：若向前倾至60度，颈椎所需承受的压力则会增加至高达440%。也就是说，头颅往前倾的角度越大、对颈椎所造成的压力就越大，颈椎间盘的耗损速度也就越快。”

江医生补充，腰椎所需承受的重量计算法与颈椎则稍微不同，研究显示，腰椎在平躺时所需承受的重量只有约25公斤，站姿正确时约100公斤，而正确坐姿对腰椎间盘所造成的压力则高达140公斤，也就是说，腰椎在我们站立时所需承受的压力其实比坐着时还要来得更低。“因为当我们站着时，脚部的肌肉会帮助分散及承担身体的部分重量；反观坐着时，所有上半身的重量都得仰赖腰部支撑，而弯曲的坐姿则将让椎间盘承受更大的压力。当我们坐着向前倾并提起重物时，腰椎间盘所需承受的重量可高达275公斤，所以对腰椎间盘而言，坐在椅子上并转身向后拿东西或扛重物是最糟糕的姿势。”

【症状】腰痛未必是椎间盘突出造成

江医生透露，颈椎间盘与腰椎间盘突出的病发几率其实不相伯仲，许多人都误以为腰痛就一定是因为腰间椎盘突出所造成的，但其实大部分都只是腰间肌肉疼痛或小关节疼痛，未必与腰椎间盘突出有关。

“如果只是单纯的腰痛，通常只需在2个星期内充分休息、搭配适当的物理治疗并避免拿重物就可以恢复；但若2个星期后依然疼痛，甚至更严重的话，便需要进行进一步检查。在进行任何扫描检查以前，直腿抬高试验（Straight Leg Raise Test，简称SLRT）可帮助进行初步诊断。我们会请病人平躺在床上，把其中一只脚垂直抬起来，一般人抬至90度都不会觉得疼痛，但若将脚抬至30度至70度时觉得相似的腰痛再度出现，就代表神经线已被压迫，必须进行更进一步的MRI扫描检查以确认神经线是否已被压迫。此外，若因咳嗽或用力所产生的压力而导致腰部痛感的话，也意味着神经线已被压迫。”

江医生补充，不仅是腰部疼痛，当手部或脚部也出现疼痛、麻痹或无力感（颈椎间盘压迫神经影响手部、腰椎间盘压迫神经则会影响脚部）时，就很可能是因为椎间盘突出压迫神经所导致，不仅必须立刻进行进一步检查，也应该尽快接受治疗。

而其他可造成相似症状的病症当中有急性也有慢性，例如中风也可导致脚部麻痹、罕见疾病如肌萎缩性脊髓侧索硬化症（ALS，渐冻症）等也可能导致相似症状，虽较少见但却都需透过详细检查以排除与其他疾病混淆的可能性。

【治疗】微创治疗减少神经线压迫

椎间盘突出的治疗需视严重程度而定，在初期最轻微的阶段可从简单的充分休息、改变不良坐姿与站姿、注意提重物时的姿势、减轻体重以及搭配物理治疗开始着手。

当病情进入中期阶段，则可选择电针治疗，电针治疗的疗效主要在于去除神经被压迫时所造成的疼痛感，而非直接将导致疼痛的病源取出，可算是一种暂时性舒缓症状。此暂时性治疗也特别适合老年人或是患有其他慢性病如心脏病、肾病病人等手术风险较高的病人；对工作人士而言，电针治疗好处在于恢复时间快，今天做好、休息几天就可以上班了，继续维持生产力。

“电针治疗虽是比较新的治疗概念，但它并不属于治疗方法，只能被归类为疼痛管理（Pain Management），不能取代开刀的治疗效果，主要目的是在于让病人可以迅速参与康复计划（Rehabilitation Program）。电针治疗有数种不同的做法，较安全的做法是使用射频消融（Radiofrequency ablation）或冷冻治疗（Cryoablation），通过专业仪器产生射频电波来减少神经向脑发送疼痛信号的能力。”

此外，将类固醇直接注射到神经线是另一种暂时性的止痛方法，其消肿消炎的效果与吃药一样，但口服药物需透过肾脏、肝脏去代谢，如果每天都吃，将会对内脏造成负担；注射的效果不仅更快更直接，也不会伤害内脏。每一次注射的效果只能持续约3个月，须注意的是，类固醇注射得过于频密的话将会造成副作用。“如果情况不太严重，我们建议进行类固醇注射，再在这期间改善姿势等不良习惯，若3个月后状况有所改善，就不需要再次注射了。”

若病情严重、压迫神经线导致手部或腿部无力的话，就一定得接受手术治疗。“病人难免会害怕手术失败，导致半身不遂或全身瘫痪，但以现今的医疗技术与设备来看，手术风险其实相比其5年、10年前要来得更低，仅有3%至5%。例如椎间盘摘除术（Microdiscectomy），早上进行、当天就可以回家休息了，完全不需要住院，恢复速度非常快速。除非是脊椎不稳定的病人，否则我们都还是能够透过微创治疗减少神经线的压迫，而非使用螺丝固定关节导致病人在手术后的灵活度下降。”

该如何避免复发？

椎间盘突出是一种需进行长期保养以避免持续复发的疾病，除了年纪的增长是人人都无法避免的危险因素之外，避免提取重物、保持正确姿势、维持健康体重以让椎间盘无需承受超载压力、透过规律运动训练包覆着脊椎骨的肌肉更强壮以给予脊椎足够支撑帮助减轻压力等，都是可避免椎间盘突出再度复发的方法。

此外，若接受治疗时手脚还有活力，治疗成功后手脚还是可以保持正常功能；但若病程已发展至手脚无力却仍然迟迟不肯就医的话，就算手术成功手脚也会仍旧无力，只因长期遭受压迫而受损的神经线是无法被逆转的。

虽然神经线并不会因压迫而100%完全坏死，但若神经线在接受治疗前就已损坏了50%的话，手术成功后神经线的功能也只剩下这50%。虽然接受物理治疗可让神经线的功能恢复，但却未必能够恢复到100%。江医生再三提醒，若已感到手脚无力、疼痛或麻痹，就必须尽快接受检查与治疗，以避免悲剧发生。

【迷思】缺乏钙质和椎间盘突出是不同疾病

江医生表示，不少病人都会混淆，以为腰酸背痛或长骨刺就是缺乏钙质、就代表骨头老化，其实缺乏钙质和椎间盘突出是2种完全不同的疾病。缺乏钙质可造成的疾病被称为骨质疏松症，较常见于更年期后的女性身上，在骨质疏松症并未造成骨骼断裂、崩塌之前，其实不会造成严重腰酸背痛或骨骼疼痛等症状；而骨刺的产生主要是因为椎间盘突出所导致的椎骨长期磨损，并非骨骼本身的问题，所以，当腰酸背痛的症状出现时，大量补充钙质保健产品并不会对病情产生很大帮助，骨刺也一样。”

“许多病人也会误以为腰酸背痛时只要照个X光检查就可以知道有没有病，但X光检查其实只能看到骨头、骨刺，却看不到椎间盘与神经线；CT扫描也无法看到神经线，神经线是否被压迫也无从得知；MRI扫描检查虽然价格较高、耗时较久，但准确性也是最高的，所以若发生像上述提到的状况、在充分休息2个星期后还是没有改善的话，就必须进行进一步的MRI扫描检查才能确诊病况。”