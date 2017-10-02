柔土团党招募3万党员 年轻人占60% 国内新闻

（新山1日讯）刚成立满一年的土著团结党已在全柔26个国会选区都设立区部，并成功招募3万名党员，其中60%为年轻人。

土团党柔州秘书拿督奥斯曼沙比安今日出席希望联盟流动讲台推介礼及咖啡店论坛时，在记者会上说，以上情况，加上反对党也陆续渗透国阵强区，他有信心，希联可在来届大选拿下比上届大选多3倍的国席，即获得15国席，同时取下柔州政权。

“我们上周五成功进入巫统强区，即甘拔士州选区达利亚花园举办柔希望联盟推介礼。出席人士大部分是当地的居民，这显示我们已渗透国阵强区。”

“上届大选，柔州多个国阵州议席多数票约1000张。根据我们的报告，垦殖区选民对我们的支持率已提升，因此我们有信心可夺得柔州政权。”

国家诚信党署理主席沙拉胡丁阿育则说，该党在柔州的党员也有1万5000人，其中40％是年轻人。希联各成员党已展开紧密合作，备战来届大选，特别是举办讲座会、咖啡店论坛和与年轻人接触活动。

反对党在2013年的大选取得5个国会议席，分别是古来、振林山、峇都巴辖、峇吉里及居銮。

刘镇东：担心党员接触反对党 马华草木皆兵

民主行动党柔州联委会主席刘镇东认为，马华开除避兰东前村长黄康福事件，显示马华如今处于草木皆兵状态，即担心自家党员与反对党接触，也无法确认是否获得党员支持。

“行动党相信政治需要‘接地气’，因此我们自2014年便展开咖啡店论坛。如今我们开始与希联成员党合作举办咖啡店论坛，希望将政治带进咖啡店。黄康福就是在常去的咖啡店喝咖啡，刚好遇上咖啡店论坛而被开除。”

他也说，他从马华署理总会长拿督斯裡魏家祥的脸书发现，后者也开始到咖啡店与人民交谈。

“我欢迎魏家祥到咖啡店与人民喝咖啡，也希望他可以在麻坡、居銮、亚依淡、新山等地其中一间较大型小贩中心，与我进行一场政治辩论。”

他还说，虽然行动党此次被迫要求重选是不公平和不正义的事，但是行动党没惧怕重选，也已准备好面对党员。

“若非我在7月的一篇文章引爆首相新闻秘书拿督斯里东姑沙里夫丁的质疑，相信国阵会重用上一届大选的伎俩，在大选时才拒绝我们以行动党党旗上阵。”

他指出，以上事件造成行动党自2013年起，约200个新支部无法成立，其中柔州占数十个。

“无论如何，行动党的重选详情会由2008年的组织秘书郭素沁及现任组织秘书陆兆福公布。”

廖彩彤：对年长者不公 马华让人彻底失望

针对马华巴西古当区会主席陈书北指反对党在黄康福事件上消费老人家，行动党柔佛再也州议员廖彩彤反问陈书北，马华至今未清楚交代为何出席反对党活动会受到对付。

“这样对待年长者不公平，这也是为何人们对马华感到彻底失望。”

她说，她毕业自拉曼大学，其外公也是马华党员，不时会出席反对党的活动以示支持。

出席者包括国家诚信党组织秘书苏海山、柔州公正党组织秘书赛夫和行动党彭佳兰岭丁州议员邹裕豪等。