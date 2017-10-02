尽管前领袖结盟他党 哈迪：会坚守伊党斗争 北马新闻

（瓜拉尼鲁斯1日讯）伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺说，尽管党内一些领袖退党并分道扬镳与其他政党结盟，但伊党会继续坚守捍卫伊斯兰教斗争的事务。

他强调，大选的胜负不是该党所要衡量的，最重要的是，该党能继续振奋的斗争。

他不点名揶揄某些前领袖，并指该党不会对他所背弃的责任与压迫而低头，因为该党有信心赢得人民的足够支持，协助该党的斗争。

“虽然有人跳槽、背叛、出走（加入其它政党），但不会动摇伊党，因为人们与伊党同在，就让他们退出伊党，让他继续沉沦。”

他昨晚出席“崛起集会2.0”，在活动尾声致词时说，伊党越趋壮大，追随者也越趋增多。

有逾2万人参与上述集会。在场者包括雪兰莪州前州务大臣丹斯里卡立等人。

哈迪阿旺说，伊党不是一个只在政治上，透过选举创造成功的政党，反之，该党的斗争取决于党的原则。

“伊党不会低头，且会继续坚守捍卫伊斯兰教斗争的事务，尽管面对许多的风雨。”

“有人要求伊党，不要再以伊斯兰这个字眼命名，但是，我们不会接受这个建议，全国伊斯兰教裁决理事会及马来统治者理事会也允许伊党，让党维持伊斯兰这个字眼，前提是不要被滥用。”

他说，伊党绝不以强硬的手法赢得大选，反之，由民主的进程决定选举的胜败。

“虽然我们面对多元社会且拥有各种看法，但我们相信必须按照民主的管道，和平取得胜利，因为若不民主的投选，人民就会起冲突，甚至摧毁国家。”