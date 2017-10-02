倾斜大树突倒下 压2车幸无人伤 国内新闻

（新山1日讯）谐和花园一棵倾斜已久的大树今早突然倒下，压中两辆轿车，幸无人受伤。

事发时，事主杜河龙（32岁，水喉匠）父亲刚把摩托车推出屋外不远处，住家对面的大树和两根灯柱便突然倒下，与死神擦肩而过。

这次树倒事件于今早8时30分，在谐和花园德萨哈莫尼6/9路发生。

杜河龙告诉本报，事发时，他在屋内，突闻一声巨响，到屋外查看才发现住家对面的大树倒下。过程中大树因勾到电线，两根灯柱也跟着倒下，结果砸中他停在家门外的一辆客货车和一辆第二国产金丝雀，导致该两辆车车顶凹陷、车镜爆裂。

“附近邻居赶紧通知相关单位，国能职员约在半小时后抵达，新山市政局人员则在11时许抵达。”

他指出，该棵倒下的大树倾斜已久，邻居自一年多前已投诉，但一直没有下文。这些天来，不时会有枯枝落下，没想到今日突然倒下。

“这条路已有3棵大树枯死，其余的也已倾斜。”

事件也造成当地停电，至下午2时40分，当地电力供应仍未恢复。至于该棵倒下的大树已被锯成几段，但未被移走。