霹中华大会堂6日办 中秋提灯笼游行 国内新闻

（怡保1日讯）由”赛之好友会”主催，霹雳中华大会堂主办，务边国会选区各社团联办的”山城明月映乡情.务边中秋共团圆” 中秋提灯笼游行，将于10月6日（星期五）晚上7时在舜苑花园大草场举行，欢迎民众携眷踊跃参加。

首相署促进国民团结事务顾问拿督王赛之表示，这项中秋庆祝会深具意义，旨在打造务边温馨、和谐及幸福的新社会。

王赛之周日在昆仑喇叭篮球场为一项健康活动主持开幕仪式后，在记者会上披露中秋活动详情。出席者包括霹雳中华大会堂主席拿督蔡文玉，筹委会主席罗量信市议员及马华务边区会署理主席曾镇池等人。

她说，这项中秋活动节目丰富，设有各类小食、猜灯谜、提灯笼游行，孔明灯及幸运抽奖等。

蔡文玉指出，所谓中秋共团圆，中秋节是彼此相聚的一个佳节, 因此, 呼吁民众踊跃参与，也协力打造更好的务边。

有关活动详情可联络罗量信012-5083677及总协调沈尚凯012-5182073。

另一方面，也是马华妇女组主席王赛之也认为，下届大选，选民必须慎重看待国家政治局势的发展，让国家继续朝向中庸及维护多元体制。