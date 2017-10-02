传希联重量级领袖上阵柔州 阿莎丽娜：虚张声势 国内新闻

（哥打丁宜1日讯）坊间传闻不少希望联盟重量级领袖将在来届大选征战柔州，巫统最高理事兼边佳兰区部主席拿督斯里阿莎丽娜认为，这些只是反对党虚张声势的伎俩，让选民有一种“甘榜英雄”的错觉。

她说，最后那些重量级领袖将不敢上阵柔州，因根本没有胜算。

她指出，柔州国阵在主席拿督斯里莫哈末卡立领军下，深获国阵成员党及巫统党员支持，而反对党对自己在柔州毫无胜算也心知肚明，因此只是在虚张声势。

“但我仍非常欢迎并无惧他们的挑战。”

她也是首相署部长，周六出席陆路交通局在哥打丁宜举办的“一个社区、一个陆路交通局”活动后，在记者会上这么表示。

询及她是否继续上阵边佳兰国席时，她说，交由党中央及国阵决定。

不过，巫统边佳兰区部已按照指示，将边佳兰一国两州（边佳兰国席、丹绒苏腊州席、本那瓦州席）的15个上阵候选人名单提呈巫统柔州联委会。名单内包括各区部主席及副主席。

阿莎丽娜说，名单内的候选人将接受反贪污委员会调查。

针对早前反贪会建议但不强制各政党提交来届大选上阵的候选人名单以让反贪会调查，她认为，该做法并无不妥，既然国阵成员党已这么做，反对党应效彷才显得公平。

对于反对党没效彷国阵成员党这种做法，她说，这必须问反对党。

“可能他们（反对党）候选人还未敲定，也有可能他们的候选人根本不够，因为一些候选人身陷囹圄，另一些正准备坐牢。”

建议法官接受相关训练 更专业审理儿童性侵案

阿莎丽娜建议，让专门审理性侵儿童案件的法官接受相关训练，将有助于法官更专业的审讯和下判。

“我们得考虑到大部分儿童年龄太小或无法掌握语言，因此若在庭上或录口供时出现沟通问题，可能影响案件审理。”

她说，目前相关委员会正与总检察署、律师公会等部门讨论如何克服以上问题。

针对媒体询及我国车祸率居高，政府是否考虑修改或加强交通法令，她认为，政府有必要检讨以上必要性。但她强调，这些应由交通部去探讨，而非她提出建议。

她解释，或许现有的交通法令已经足够应付我国的情况，但基于不少车祸是司机的驾驶态度所引起的。