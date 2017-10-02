开两枪毙海鸥 体育新闻

（伦敦1日综合电）周六，2017/18赛季英超第7轮一场焦点战在酋长球场展开角逐，“枪手”阿仙纳主场2比0轻取“海鸥”布莱顿。拉卡泽特憾中立柱，蒙雷亚尔拔头筹，桑切斯助攻伊沃比扩大比分。阿仙纳夺得跨赛季联赛主场9连胜，各项赛事主场11连胜。

阿仙纳开始就控制比赛。开场仅2分钟，伊沃比传球，拉卡泽特25码处劲射憾中右侧立柱弹回，桑切斯禁区边缘内补射高出。阿仙纳第16分钟取得领先，穆斯塔菲任意球混战中禁区边缘外抽射被封堵，蒙雷亚尔11码处补射入网。

第23分钟，史蒂芬斯右路任意球横敲，马奇25码处左脚抽射同样憾中右侧立柱弹回，越位位置的达菲补射空门偏出。第42分钟，蒙雷亚尔反击中分球，科拉希纳茨禁区左侧低传，拉姆塞小禁区前扫射左下角被赖安用腿挡出。

阿仙纳下半场继续控场，并在第56分钟扩大比分，桑切斯在多人连续传球配合后脚后跟妙传，伊沃比禁区右肋10码处射入远角，2比0。第62分钟，蒙雷亚尔传球，桑切斯突入禁区左侧内切射门被赖安扑挡后打在邓克脚上偏转弹出底线。

吉鲁和沃尔科特替换拉卡泽特和伊沃比出场，拉卡泽特无法延续主场连续进球势头。埃尔内尼换下扎卡。