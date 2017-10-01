登顶F1雪邦告别站 维斯塔潘生日快乐 体育新闻

（雪邦1日讯）F1大马站正赛周日在雪邦赛道落幕，刚在9月30日迎来20岁生日的红牛小将维斯塔潘拿到了本赛季的首个冠军，也是生涯第二个分站冠军，收获迟来一天的生日大礼！

这是雪邦赛道的告别战，也是本赛季的倒数第六站比赛。比赛开始前，法拉利的稳定性再次受挫。在维泰尔因涡轮故障最后一位起步的情况下，头排起步的莱科宁原本是“跃马”向冠军发起挑战的最大希望。

莱库宁开跑前退赛

赛前两小时，天下起了雨。不过，芬兰人的赛车在出场圈时就遭遇涡轮故障。意大利车队试图对动力单元进行修复，但最终无奈将赛车推回维修区。暖胎圈正式开始，最终莱库宁没能赶得及起步，成为本站第一个退赛的车手。

第4圈，维斯塔潘过掉领跑的汉密尔顿升至第一。第39圈，维泰尔1分34秒218再刷新圈速，并创造赛道正赛新纪录。第49圈，1号弯里卡多风险防守维泰尔。随后两圈连续套慢车，而在追击未果后，德国人出现失误，距离再次被拉开。

创造赛道正赛纪录 维泰尔垫底追至第4

最后的三圈成了垃圾时间，领奖台位置已经确定。第56圈，格子旗挥动，周六度过20岁生日的维斯塔潘拿到了本赛季的首个冠军。杆位发车的汉密尔顿安全拿到亚军，将领先优势扩大到34分，红牛的里卡多拿到第三。

倒数第一位发车的维泰尔最终追到了第四，他拿下了本场的最佳车手并创造了赛道纪录。

纳吉：赛车场不会 沦为白象计划

（雪邦1日讯）首相拿督斯里纳吉说，虽然雪邦国际赛车场明年起没举办第一级方程式赛（F1），惟该赛车场不会被闲置或沦为“白象”计划。

他指出，该赛车场将被充分善用，包括会举办许多活动。

“我带着感伤的心情前来观看在雪邦赛车场举办的F1第一方程式赛车决赛。我们在过去19年观看这令人兴奋的赛事。”

“透过举办此赛车活动，我们可看到一定程度上，大马在世界版图中占一席之位。我知道国油已展示在第一方程式赛车的参与，以及作为国家主要及跨国石油公司的品牌。”

纳吉今天在雪邦国际赛车场媒体中心召开记者会时，这么说。他和副首相拿督斯里阿末扎希今天观看国油F1第一方程式赛车决赛。

纳吉说，政府和赛车业人士正在制定其他赛事，以在雪邦赛车场上演。

“我们将在国内发展其他类型的赛车活动，我们希望看到更多大马人参与。我认为这是大马粉丝希望看到大马赛车手参与。”