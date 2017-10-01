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方万春：赠46南狮麒麟予23团体 《光华》醒狮团受惠
北马新闻

1/10/201722:50

方万春（左10）与各受惠团体代表合照。

方万春（左10）与各受惠团体代表合照。

（槟城1日讯）槟城仁孝社社长拿督方万春捐赠36只南狮及10只麒麟予马来西亚武术龙狮总会属下23个团体，并择周日（农历八月十二）上午9时“黄道吉日”，在椰脚街观音亭前进行醒狮点睛仪式。

《光华日报》公众事务经理邱智坚（左1）带领本报醒狮团出席醒狮点睛仪式。

《光华日报》公众事务经理邱智坚（左1）带领本报醒狮团出席醒狮点睛仪式。

仪式当天，吸引不少舞狮爱好者前来观看，当中也包括路过的游客们，大家都为如此壮观的场面停下脚步。上述活动是由武总举办，10只麒麟分别捐赠予仁孝社、光艺醒狮体育会、丹绒武雅福德祠庙、槟城华人公会及槟城精武体会。

此外，36只南狮中的幼狮分别捐赠予《光华日报》醒狮团、崇德学校、北海中华公学总校、光华小学、麦曼珍小学、协和小学、日新小学A和B校、侨南小学及培新小学。其余则捐赠给菩提独立中学、北海锺灵中学、槟城锺灵独中、尚武体育会、前进体育会、武拉必中学及槟城五路财神龙狮团。

另一方面，为配合来临周末的第26届全国武术锦标赛，方万春也移交槟州州旗予参赛队伍，并预祝他们旗开得胜，由领队王盟顺代表接领。

现场出席者包括槟州舞狮龙狮总会执行顾问潘湛泉、仁孝社署理社长罗月清、顾问拿督江真诚、观音亭信理员准拿督陈国才及槟华堂副主席准拿督郑荣兴等。

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