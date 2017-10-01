丰盛园地陷需迁离 住户捉紧时间搬家 北马新闻

（槟城1日讯）丰盛园4户遭地面坍塌影响的住户被允许陆续进入家中清空物品，居民把握时间将充满回忆及珍贵物品搬离！

突然的地面坍塌和墙壁崩裂，导致丰盛园4户住家受影响。基于居民居住在此已有数十年，多天仍无法完全清空住家，焦虑加上不舍，导致他们晚上难以入眠。

其中一住户胡秀珠（50岁）表示，自周五晚上开始，受影响的屋子的电水源都被切断，因此她们到了晚上就无法再搬动物品，因此至今3天还不能把屋内的全部东西搬出。

她指，家里的东西很多，除了将一部分寄放在朋友亲戚家，也将把部分移到州政府提供的临时组屋单位内。

她提及，家中搬出的东西当中有一些是上一辈留下，如裁缝机及古老烘焙器具等，对他们而言充满珍贵回忆。

她指出，工程师目前仍在进行商讨，何时将开始进行拆除屋子工程，因此将把握时间尽早完成搬迁工作。

另外，慈济也租借罗里来协助居民搬迁，同时也慰问居民，而受影响的居民们也将屋内一些无法搬离的再循环物品都交予该团体。

叶舒惠：将提供援金 助4住户申请廉屋

玻璃池滑区州议员叶舒惠受询时表示，对于受影响的住户，州政府会拨款协助他们，但援助数额还没决定。

她说，州政府会全面协助这4户人家，目前已将他们安顿在五条路组屋，较后也会再和他们商讨，协助申请他们所需的廉价屋或可负担房屋。

她指出，工程师目前已稳定崩裂的墙壁，并要求住户们尽快清理好屋子，因为工程师一开工，首先会将屋顶拆除。

另外，询及丰盛园属于哪个选区？叶舒惠则解释，由于多次的选区划分，丰盛园现在是处于两个选区，即植物园区及玻璃池滑区。

但她不认为这是一个问题，反而两个州议员可通力合作，照顾及协助丰盛园居民，解决问题。