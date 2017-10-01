浮罗柏乐美花园排污系统出问题 居民闻臭10个月 北马新闻

（槟城1日讯）发了6次电邮，打了10次电话，问题仍无法解决！排污系统出问题，浮罗柏乐美花园居民闻臭10个月！

原本环境优雅的柏乐美花园住宅区，因为英达丽水的排污系统出问题，导致排泄物不能有效清理，异味扑鼻难闻，令居民们叫苦不已。

居协主席黄秋明披露，从去年年底开始，他就发现屋内的马桶无法有效排除粪便，便向左邻右舍询问，才知道大家面对一样情况。

“我们向英达丽水投诉，经过检查后发现是该住宅区范围的排污管阻塞以致不能操作，英达丽水在4月左右也派员进行挖掘工作，并将工程地区围住，然而过后的6个月就什么动静也没有。”

他续称，因为异味的迟迟未能解决，居协持续的追问英达丽水，过去半年来他们前后发了6次电邮，打了10次电话，但是却没看到有效的解决方案。

“该排污系统的位置也是廉屋Desa Nipah的出入口，由于工程搁置影响居民的出入，更严重的是在雨季绵绵时可能造成居民不慎摔倒在洞口而溺水,有关方面应该重视。”

由于马桶不能有效操作，他们求助英达丽水，相关方面虽然派员到住宅区抽取粪便，但是因为直接排到沟渠及附近河流，根本没解决居民的烦恼。

居民都有交排污费

浮罗勿洞区州议员法力指出，居民都有向英达丽水缴费，有关方面应提供令人信服的服务，而非让问题没完没了的拖着。

他说，不单柏乐美住宅区面对这个问题，附近的斯里文丁花园一样面对类似问题，也由于维修工作的搁置，导致垃圾车出入相当不便，这些问题都让居民烦不胜烦。

他表示如果有关问题还是不能彻底的解决，他将把相关的问题带入下次的州议会进行讨论。