巴东色海国席选区活动 3准候选人首碰面 北马新闻

（居林1日讯）盛传皆有可能出战巴东色海国席的拿督赖俊瀚，拿督梁荣光和陈栋良，同步亮相鲁乃佛教会，这是3人在传言传开后首次在活动上碰面。

3人的出现让这场像象征着月圆人团圆的活动更有意思，当中赖俊瀚也在个人脸书专页中提到他与梁陈两人不期而遇。

据了解，出战呼声最高的赖俊瀚已经开始到巴东色海进行部署，过去两天一口气出席了多场活动，其中包括居林佛教会的护法行，与东姑布特拉居民煮甜粥，巡视鲁乃吉祥园篮球场，移交捐款给鲁乃华民小学（支持该校义卖会），参与马华志工团在巴东色海巴刹进行的医药检验及参与鲁乃佛教会中秋节活动。

虽然传言四起，这3位马华领袖皆不曾主动或暗示本身有意竞选的意愿。但是，从他们频频出现选区，不难与来届大选串连在一起。

以梁荣光而言，活动重点已从本身目前代表的选区峨仑移到巴东色海，几乎每天都会在这个选区出现和参与活动，他不曾向媒体透露有意在来届大选飞象过河。陈栋良虽曾以区会主席身份传达党员希望巴东色海国席交回给本地人竞选，亦不曾直接表明所谓的本地人就是他本人。

消息告诉本报，虽然巴东色海区会对外来天兵似乎有些微言，局势却有可能在近日内出现变化。为了党团结，体现总会长拿督斯里廖中莱团结势更强精神，无论最终是谁代表国阵竞选，其余之前为各自前程和出线机会造势的各路人马都会遵从党决定，给予竞选者鼎力支持。

昨天召开的马华吉打州代表大会，亦有代表在参与辩论时希望那些最后未能赶上候选人列车的马华领袖能够重新归队，不要扯后腿。