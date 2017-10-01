纳吉：国家大型发展计划 匿名竞标选承包商 国内新闻

（布城1日讯）“在国家大型发展计划的竞标过程中，我们不知道谁是竞标者，直到确定得标名单后，我们就好像在颁奖典礼上一样，打开信封才知道得奖者是谁。”

首相拿督斯里纳吉表示，在国家大型发展计划的竞标过程中，我国采用了匿名的方式，以竞标公司所提供的价格及资料筛选最适合的承包商。

“在选择承包商时，竞标委员会不会知道竞标公司的名字，都是以代码，如PT1、PT2、PT3作为标记，当确定了之后，我才会接过信封，就好像颁奖典礼上，在台上那一刻才知道是谁得奖。”

纳吉今日为反贪污委员会50周年庆主持开幕暨反贪污委员会新总部启用仪式时，如是表示。

他指出，我国的捷运工程就是使用这样的竞标方式，所以大家能够看到捷运工程计划在预算范围内，能够比预订时间更早竣工。

他说，政府未来在国家大型发展计划招标时，也会延用这样的方式，确保没有任何的弊案。

全球最大反贪机构大楼

另一方面，纳吉表示，政府致力于与反贪污委员会配合打击贪污，力求提升我国的透明度和竞争力。 他说，反贪会新大楼堪称是全球最大的反贪机构大楼，完善的设备反映了他们打击贪污滥权的决心。

为了照顾反贪会官员的福利，该会成立了反贪会关怀基金，纳吉在会上也宣布，拨款500万令吉予该基金，为照顾反贪会官员的福利作出一份力。

他指出，反贪会人员不分昼夜地工作，因此大家必须照顾反贪会人员的福利，给予官员们精神上的支持，提升他们对抗贪污的斗志。

他说，反贪会原是隶属首相署的反贪局，尽管反贪局表现良好，但社会依然认为反贪局是没有独立执法权的政府机构。

他补充，因此，反贪局2009年在时任首相敦阿都拉任内获得强化，成为先进的反贪污委员会独立机构。

反贪委会主席：控涉贪者增32.83%

反贪污委员会主席丹斯里祖基菲里表示，反贪会在过去一年有着亮眼的表现，包括被控的涉贪人士数量提升了32.83%。

他说，从去年8月至今年8月期间，共有405宗因涉贪而被控的案件，这比之前的数量增加了32.83%。

此外，他表示，在去年8月至今年8月期间，反贪会共接获6419宗情报，提升了2.63%，这期间也逮捕了910人（上升了6.04%）、开档调查的案件也上升了2.94%达952宗。

“去年8月至今年8月所调查的案件，涉及款项达3亿3453万令吉。”

祖基菲里表示，该会也推出了“革命反贪运动”（GERAH），鼓励民众一同加入反贪行列，成为反贪会的耳目。

他说，该运动推出短短两个月，已经有7万人登记成为反贪之友，并相信在今年杪，参与人数能够达到10万人。

他表示，新时代的反贪会必须要让民众感到他们是与民同在，是属于人民的机构，为人民捍卫权力。