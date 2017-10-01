【槟州马华年度大会】领袖齐炮轰林冠英槟政府 陈德钦揶揄“最会说话”首长

（槟城1日讯）“2017年槟州马华年度大会”变“声讨槟首长林冠英大会”！

马华槟州联委会主席拿督陈德钦与该党总会长拿督斯里廖中莱及署理总会长拿督斯里魏家祥昨晚在槟华堂举行的上述大会上，当着800名党员面前先后批评行动党秘书长林冠英及槟政府，更呼吁全体马华党员要挺身而出，敢敢说真话、敢敢揭穿林冠英的虚伪面目。

在大会先向林冠英开炮的陈德钦说，林冠英执政槟州9年，无疑他是有史以来“最会说话”的首长，不过，他所说的话大致上可分为三大类，那就是“笑话、骗话、谎话”。

他说，林冠英的最新笑话是“没有阻碍交通的土崩不算土崩”，其他还有“我的豪宅别墅没有游泳池”，常跨大口的有，“只需一届就能解决水患”，让人笑脱大牙的有“你要我死给你看咩”，还有大言不惭的“好路是槟州，烂路是中央政府”等。

“林冠英执政槟州，靠华人票上台，却处处与华社为难，他对华社的打压数之不清，其中包括不将爱情巷50号产业归还名英祠，当名英祠要向州政府买回产业，对方却不批准。若该宗祠需要筹款，槟马华肯定站出来支持。该产业目前落在何人手里，我们要林冠英交代。”

他提及，马华保证若拿回槟政权，必定将该产业归还华社。过去在国阵执政时期，拨给华裔及印裔的宗教地是在黄金地段诗布朗再也，今天该处道教、佛教、天主教、基督教及兴都教等各种宗教所林立，槟城宗教和谐受到全国人所称赞。但希联上台后，却对各宗教拨款不公。陈氏说，对比伊斯兰教的数亿令吉拨款，林冠英只给非伊斯兰教少得可怜的数百万令吉拨款。

针对水患问题，他形容林冠英是史上治水最差的首长，单在今年槟州已发生至少8宗大大小小的水灾，林冠英用种种荒谬的理由来推辞治水不力责任。“我们呼吁槟首长为了人民的生命与财产，认真处理槟水患及找出源头。”

指林冠英「神话」破灭 廖中莱：人民看清真面目

廖中莱说，经历了两届大选，人民已看清林冠英的真面目，后者的“神话”早已破灭，也已不再是当年人民想像中的“正义化身”。

他指林冠英执政槟州高高在上，不管民间疾苦的投机政客及没有原则的领导。“任何课题只有他可以讲，别人发表，他就来踩人。”

“林冠英执政槟州9年了，仍不承认槟州水灾问题是其责任，上月15日发生槟州发生大水患至今，他还是不承认，且在找借口及理由。他不承认，是因为自己管理无方，造成州内民生问题一箩筐及施政乱七八糟。迄今槟政府仍无法解决的槟州问题，包括交通阻塞、水患、环境及垃圾问题等。”

廖氏说，当年行动党指，呼吁华裔投伊党一票就等于投行动党，本来只是区域政党的伊党，却因为获得行动党的拥护而被“养大”成为全国性政党。

魏家祥：海底隧道可行性 将追问林冠英报告进展

魏家祥说，林冠英去年6月间指，槟城海底隧道计划可行性研究报告已完成83%，过后也曾说达87%，随后再未见有进展。

他说，针对此事，槟州马华同仁明天就开始向林冠英追问上述报告进展。他指出，槟政府为推动海底隧道计划，竟耗资多达3亿500万令吉来进行可行性研究报告。很多工程师都知道这类报告根本不需花费巨款。

播幻灯片录影片段 陈德钦力数“罪状”

陈德钦在大会上声讨林冠英时，播放幻灯片及录影片段力数林冠英的“罪状”。

陈氏说，他早前指林冠英拨款数亿令吉予伊斯兰教事务，却仅提供数百万令吉拨款予非伊斯兰教后，林冠英竟拿其照片向巫裔领袖展示，要马来社会认住他。

他说，其实林冠英才是最种族主义，尽管对方拿其照片告诉巫裔，散播有关言论，他并没怕过。

他也展示其中一个录影片段，画面中可见林冠英与副首相拿督斯里阿末扎希碰面时，后者笑嘻嘻地摸着林冠英的脸部。

出席大会的领袖包括马华组织秘书拿督姚炜豪、副总会长兼妇女组主席拿督王赛之、副总会长拿督蔡智勇、槟署理主席拿督吕启泰、副主席兼马青州团长拿督李明胜及秘书陈协成等。