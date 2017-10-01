副揆：拟专业社工法案 栽培照料老人专才 国内新闻

（万宜1日讯）为提供国人专业社工服务及培训更多具专业资格且能够照料乐龄人士的社工，妇女、家庭及社会发展部正草拟《专业社工法案》，并在一个月内提呈给内阁，一旦获得内阁批准，将送至国会寻求通过。

副首相拿督斯里阿末扎希披露，根据联合国组织的预测，我国在2030年将迈入“老人国”，因此政府有必要及早筹备一项综合性计划，来为乐龄人士做出援助。

“到了2030年，马来西亚超过60岁以上的老年人口比率将突破总人口的15%，成为人口高龄化的国家之一。”

“尽管距离2030年尚有12年的时间，但我们有必要及早做好准备，因此妇女、家庭及社会发展部正着手草拟一项新的法案，来让我国的社工更具专业化。”

他说，这项法案名为《专业社工法案》，目的是栽培更具专业化且能够负责照料老人的社工，让我国在迈入2030年时，人口高龄化不会构成国家问题。

阿末扎希今早是在雪州万宜工业培训与康复中心为2017年国家福利月进行开幕时，做出这项宣布。

要求罗哈妮 提增加拨款

另一方面，随着《2018年财政预算案》将于本月27日由首相拿督斯里纳吉提呈，阿末扎希透露，来临周三的内阁会议将探讨各部门来年的财政预算，而他则要求妇女、家庭及社会发展部长拿督斯里罗哈妮在当日的内阁会议上，向纳吉提出增加拨款的建议。

“我知道隶属妇女、家庭及社会发展部的国家社会福利局在去年的财政预算案中仅获得13亿令吉的拨款，而这13亿令吉要用作该局的11项援助计划，是完全不够的。”

“因此，我希望罗哈妮能够在来临的内阁会议上，提出增加拨款的建议，我会在一旁支持这项建议。”

此外，副首相兼内政部长拿督斯里阿末扎希表示，为了探讨国内日趋严重的社会病态课题，政府将在近期举办一项特别对话会，邀来各阶层人士参与对话，找出应对方案，以进一步解决我国的社会病态问题。

啤酒节涉技术专业问题

应由总警长做出解释

副首相拿督斯里阿末扎希指出，啤酒节的主办与否涉及“技术”与“专业”问题，应由全国总警长拿督斯里弗兹做出解释。

他今日在出席2017年国家福利月活动后，被媒体问及有关隆市与雪州啤酒节无法举办的课题时强调，这是一个非常“技术”与“专业”的问题，并建议媒体向全国总警长做出提问。

“这是一个非常‘技术’与‘专业’问题，我建议你（媒体）去询问全国总警长。”