林冠英挑战廖中莱 来槟竞选让民判断 北马新闻

（槟城1日讯）马华总会长拿督斯里廖中莱对槟州政府左右开弓，槟首长林冠英反讥“廖中莱说的话，巫统也不放在眼里”，并放话廖中莱：“敢就来槟城竞选，让人民作出判断！”

“廖中莱如果敢，就来槟州竞选。他讲这么多话针对槟州政府，就让人民来判断，他讲的是实话，还是废话。”

他周日在升旗山主持“升旗山宪报为禁烟区”推介礼后，受媒体询及廖中莱于周六举行的“2017年槟州马华年度大会”上，批评州政府施政和无法兑现承诺时，如是回应。

“我有时都不想回应他。没人听他发表的言论，连他的盟友巫统也不睬他。我看我们也不需太在意他的言论，全都是无中生有的。”

他在回应马来媒体时，甚至说：“算了吧，没用的人的言论。我认为无需理会谎言和诬蔑。（Sudahlah，tak guna punya orang。Saya rasa tak payah peduli bohong dan fitnah。）”

他说，槟州发生问题时，州政府我都第一时间现身，这才是人民想看到，而非讲话没立场的人。本身认为聆听人民声音才最重要，所以无需在意马华言论，因为（马华）已无所作为。

他反唇相讥，州政府不像那些只是会闪、只是会躲和会逃的人，就连巫统都没把他（廖）放在眼里。