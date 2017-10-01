名英祠产业纷争 华堂愿伸援手调解 北马新闻

（槟城1日讯）槟州华人大会堂署理主席丹斯里陈坤海指出，华堂愿意伸出援手调解槟州政府与槟州各姓氏宗祠联委会之间有关爱情巷50号产业的问题，希望有机会向首长了解事情的来龙去脉，解开双方的“死结”。

他说，爱情巷50号属于名英祠的产业，宗联委作为名英祠接管单位，理应接管爱情巷50号产业，各造应将恩怨成见放下，以文化归文化、政治归政治、俯顺民意，发扬传承中华文化。

产业属名英祠拥有

“早前宗联委曾表示华堂可以代表接管爱情巷50产业，我们还未召开执委会讨论有关事项，不过坚决认为该产业是属于名英祠拥有。”他周日出席宗联委代表团拜访槟华堂中秋节交流会时，如是表示。

另一方面，他强调，近年来我国在开明领袖的领导之下，民主自由、言论自由是朝野都奉行的基本原则，在言论自由的情况下，任何批评与指责，都应受到有关方面的检讨与反省，从而达到不断改进与提升的境界。

他表示，无论是在朝在野或非政府的民间团体，大家应以宽大的胸怀接纳不同的意见与声音，以提升人文社会、塑造和谐平安健康的大同世界。

全力支持慈善教育团体

他提及，不论是血缘性、地缘性、业缘性或慈善教育团体等，皆是自愿性地为社区群众谋求更完善的福利，中央、地方政府或其他政党，都应全力协助与支持，不可以也不应该做出种种不利自由民主的干涉。

现场出席者包括槟华堂副主席准拿督郑荣兴、总务准拿督梁伟宏、财政黄长和、文教组主任拿督陈森才、宗联委署理主席拿督杨清辉、副主席准拿督王德钦、拿督林民利及总务林春煌等。

张威如：不想与州政府扛上

宗联委主席张威如表示，当初首长在其办公室内，当着众多国州议员及宗联委领导层的面前，答应将爱情巷50号产业转交给宗联委，但是首长并没有兑现承诺。

他说，在我国的法律上，一州首长或行政议员，无论是答应或承诺都受到法律约束，宗联委是可以针对这条文告上法庭，但他们最后并没那么做，因为宗联委还是尊敬槟州政府。

他提及，以丹绒区国会议员黄伟益欠下庙会7万4000令吉为例，这是可被告上反贪会，但宗联委也没有那么做，是因为不想让民间团体与州政府扛上。

他强调，争取爱情巷50号产业的目的只有一个，因为它是拥有丰富历史价值的文化遗产，加上名英祠与宗联委有深远的渊源，必须力争到底，而不是与州政府对抗。

他提及，在争取产业的过程中，制造纠纷都是州政府那一方，宗联委是以和平争取，换来的却是恶劣对待。现今外州华团都和关注与支持宗联委，毕竟这是华人的文化。

张威如希望在这起事件上，华团可以站在宗联委这方，毕竟这是先贤们所遗留下来的文化，倘若这次无法成功争取，相信接下来华人的文化将逐一不见。

陈来福：不知是否能顺利协调

槟华堂执行委员拿督陈来福提出，事情演变至今成僵硬的局面，是否因为双方都为了面子而不肯退下？若换其他人来协调，事情是否可以顺利解决？

对此，张威如表示，宗联委已经无路可退，甚至让其他领导层与州政府协商，不过却还是无法解决，因此认为由槟州华团最高领导，即华堂出面解决是最佳的选择。

他补充，如果州政府愿意转让爱情巷50号产业，他也愿意退下主席职位，但唯一的原则是宗联委不会因为这起事件而道歉，因为宗联委并没有做错任何事，这是宗联委的尊严。