槟首长巡视淡边巷住户 促市厅监督地陷事件 北马新闻

（槟城1日讯）基于发展商在挖地建造地下化糞池时处理不当，导致隔壁一间住家空地地陷1米高，槟州首长林冠英促发展商尽快修复，并要求槟岛市政厅监督这起地陷事件。

林冠英今日到淡边巷（Lorong Tampin）巡视一间地陷住户后，召开记者会指出，在听闻当地与丰盛园一样发生地陷后，因此就联同槟岛市政厅及工程师前来巡视及了解情况，以确保当地居民安全。

他说，地下若有水是相当危险及让人担心的，而这次也是因为地下水导致地陷及坑洞，对该住家及其家人带来危险。

他表示，根据工程师吴徳昌的说法，这次的地陷并非自然现象，主要是因为隔壁建筑工程所造成。他说，州政府相关单位将会监督此工程，并已要求槟岛市政厅观察当地的情况，也希望该发展商与槟岛市政厅配合，遵守指示。

住户：掉进坑洞擦伤

住户莫哈末阿南（39岁，教师）指出，该事件是于周六傍晚约6时30分发生，当时他在此空地观察时，突然地陷而造成他与一名建筑工人掉进1米高坑洞，并需要母亲帮忙才可爬上来，手脚因此擦伤。

他说，其住家旁重建3层半独立式房子工程是在2013年开始，4年来都对该住家带来困扰及危险，其中包括建筑时没有置放安全网、阻碍交通，投诉发展商多次仍无改善。

他不满说，昨天发生地陷后，仅有消拯队、警察及民防部队前来了解，致电给槟州行政议员佳日星后，其助理也前来查看，反之联络槟岛市政厅后，没有相关单位前来探访。

发展商：向来遵守指示

发展商负责人阿都加夫尔指出，发展商向来都有遵守槟岛市政厅的指示及要求，而此意外无法预测，无论如何，他会在一周内完成地陷的修复工程，而该房子的建筑工程也会暂停两周。