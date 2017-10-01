【第54届金马奖】《分贝人生》入围2项 《盲口》提名最佳短片

（吉隆坡1日讯）第54届金马奖1日下午公布入围名单，本地电影《分贝人生》不负所望，分别入围最佳新导演和最佳摄影奖项，陈泽耀（阿哲）则无缘角逐影帝。

本报特别致电《分贝人生》监制王礼霖给予祝贺，他表示，很开心这部电影能够入围，毕竟是新团队一同完成电影，能够入围已经是很大的鼓励。

他指，今年的入围作品竞争强烈，《分贝人生》能够入围2个奖项，大家都很开心。“能够入围最佳新导演，陈胜吉有说能够入围已经是一种肯定，他也特别感谢我和另一位监制李治成，让这部电影顺利拍摄。”

阿哲对于这次无法入围最佳男主角并无感到难过，反而甘拜下风，因为大家都太强了。“我觉得《分贝人生》能够入围2个奖项已经很开心，毕竟如果有入围的话，在颁奖典礼上大家可以透过片段留意到我，可能大家会对我感到好奇，但这也是给大家认识我的机会。”

他希望2个入围的奖项能够获奖，有好的成绩与大家分享。

在金马奖入围名单上可以看到《盲口》入围了最佳剧情短片，这部短片的导演梁秀红同时也是《分贝人生》的编剧，对于能够入围，对她和整个团队来说是一种肯定，非常开心。这部短片是在大马取景，讲述大马题材的故事。