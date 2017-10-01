父母自杀致断脚 美14岁残障少女成游泳健将 国际新闻

（华盛顿1日综合电）一名现居于美国密苏里州的越南裔14岁少女，克服自己的残疾，成为一名模特儿，甚至有望参与残奥的游泳健将。

但她背后有着可怜的身世，其亲生父母因婚外情而结合，心知不会获越南社会接受，万念俱灰之下竟决定与年幼女儿一同自杀，最终一场爆炸夺去两人性命，女婴幸运生还却失去双脚。

祖父母因太贫困无法照顾她，几经转折，年仅20个月大的女婴终被一对美国夫妇收养，并带返美国定居。

现年14岁的谢泼德从小就从养父母知悉自己身世及残疾的原因，当时年幼的她还以为这十分普通，过了数年才惊觉自己与别不同，但亦学会拥抱自己的不平凡。

谢泼德说：“我的家人一直都很支持及教导我不要因为用义肢而不勇于尝试。我记得有一次看着其他女生打篮球，心想我做不到因为无脚，此时其中一名姊姊跟我说要去尝试。她说我不能坐在长椅上自怜，当时我觉得她很刻薄，但真的对我有帮助，思想上改变了我。”

于是谢泼德开始参与不同的运动，甚至找到自己的爱好—游泳。谢泼德在4年前开始游泳，她称最喜欢游泳的原因是可以放下义肢，在水中自由自在的畅泳；她又发现原来不少人不满意自己的现状，因此谢泼德希望可以透过展示自身的残疾，告诉他们其实即使与别不同并没有问题。

养母谢利透露，谢泼德小时候与其他有残疾的小孩一样，拒绝戴上义肢，直到她届满5岁；又称从未想过女儿会参与运动，甚至在12岁时加入残奥预备泳队，有望代表美国出战2020年或2024年残奥。