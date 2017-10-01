中国严打传销骗案 全年立案5983宗 国际新闻

（北京1日综合电）中国警方继续严打传销骗案，公安部周五公布，全国各地警方今年查处大量以“虚拟货币”等包装，发展下线人员的网路传销，以及传统的聚众、洗脑式传销犯罪，截至本月已立案侦办5983宗，该去年同期相比上升118.5%，涉案金额接近300亿元人民币（约190亿令吉）。

通报指，警方今年分别查处了借“西部大开发”、“原始股发售”为名的聚众传销大案，又查办了“五行币”、“克拉币”等重大网路传销案。

另外天津、浙江、江西等地公安机关警方，今年亦捣毁传销窝点1700余个，查获、教育、遣散参与传销人员3800多名，并解救一批被骗入传销组织的学生。

公安部负责人指，当局将联同各相关部门，继续保持对传销犯罪活动作高压严打，深入推进社会面和网路空间的防范工作，不允许有关的犯罪活动侵害民众合法权益、扰乱经济社会秩序。

同时，民众应增强防范意识，高度警惕以“虚拟货币”、“消费返利”、“股权升值”等为名进行“拉人头”、收“入门费”的行为，理性对待违背常理的高额回报，防止被传销利诱、被谎言蛊惑。