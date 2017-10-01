【视频】菩提馨园老人院嫁孙女 亲奶奶祝福嫁个好丈夫 北马新闻

（槟城1日讯）由现年85岁奶奶颜大辉一手抚养长大的23岁孙女陈玉萍选在武吉南玛菩提馨园老人院奶奶的房间出嫁，奶奶虽不舍孙女，但仍祝福她嫁个好丈夫，更开心表示亲家都非常疼爱孙女，对她来说，足矣……

菩提馨园老人院由颜大辉的儿子，也是陈玉萍的叔叔陈瑞万创办。陈玉萍在闲暇时就会抽空到老人院探望奶奶，及院内的老人家。该院老人都视陈玉萍为孙女，陈玉萍也以公公、婆婆称呼院内的老人。

农历八月十二日（周日早）是武吉南玛菩提馨园老人院的大日子，院内33名老人的孙女出嫁，院方特安排一对新人给院内的长者敬茶，让他们感受住家办喜事的欢乐气氛。

一早，新娘陈玉萍在亲人与化妆师、姐妹等的帮忙下，就换上红色裙褂，打扮得明艳照人，坐在菩提馨园老人院的大门等候新郎张志文（24岁）迎亲。

陪伴着陈玉萍等待张志文的还有一些行动不便的长者，他们被院方安排坐在轮椅上等待“孙婿”来迎娶“孙女”。院方也特安排2名义务化妆师协助居住在该院的女长者施上脂粉，让她们漂亮上镜。

7、8年前，还在中学念书的陈玉萍就面对丧父之痛，下还有一名弟弟和妹妹。母亲陈秀玲（45岁）需要外出工作挣钱养家，所以陈玉萍与弟妹就必须交给奶奶照顾。她与弟妹三人与奶奶的感情非常要好，都很“黏”奶奶。

直到2015年尾，叔叔陈瑞万创办菩提馨园老人院后，奶奶就跟随着叔叔入住该院。陈玉萍与弟妹，及夫婿只要一得空就到该院探望奶奶，偶尔还会带奶奶外出用餐、郊游等。

在菩提馨园老人院奶奶的房间出嫁是陈玉萍的选择，坐在她身旁等候新郎也就是她奶奶。奶奶看着已长大成人的孙女，即将出嫁成为人家的媳妇时，吱唔无法接受记者访问。在陈瑞万的安抚后，她就表示开心看到孙女能在自己的拥护下出阁，陈玉萍也是她首个出嫁的孙女，让她感到很不舍。

她告诉记者，她把自己当年出嫁的部分嫁妆，都送给孙女当嫁妆，祝福孙女与孙女婿恩爱到白头。

陈瑞万：长者期待喜茶

陈瑞万受访时说，该院多数长者后继无人，不晓得喝喜茶甜滋滋的滋味。在婚礼一个月前，他告知“孙女”要在该院出嫁，他们对婚礼即兴奋又期待，反复问他要穿什么衣，有些还要求理发，他们想要帅气、漂亮参与“孙女”的婚礼。

“也有一些长者问我要不要包红包给‘孙女’，但我告诉他们有心就好。”

他说，当天，参与陈玉萍婚礼的只有31名长者，其中一名长者行动不便趟床，另一名则在2天前入院动手术。

新娘穿裙褂出嫁 兄弟姐妹团穿唐装

起初，颜大辉不认同陈玉萍穿上红彤彤的中式裙褂出嫁，她认为一般出嫁的新娘都需要穿上白纱。但，在家人的解释下，她就接受了陈玉萍与丈夫的选择。

陈玉萍穿上红彤彤的裙褂，张志文也同样穿上红彤彤的中国装；兄弟与姐妹团都分别以唐装打扮。陈玉萍受访时说，她很喜欢中式礼服，一早就与丈夫决定要穿上中式传统礼服完成人生大事。

她也透露，在菩提馨园老人院出嫁也是她个人意愿，并且欣慰得到双方家人的同意。她与该院长者关系非常要好，每个长者都是她的公公、婆婆，她要让院内的所有公公、婆婆都有机会参与她的婚礼，所以就选择在该院出嫁。

出嫁日凌晨，她也在菩提馨园老人院完成谢天仪式，即拜天公。

两人一见钟情 16岁开始恋爱

张志文在中一时就对陈玉萍一见钟情，两人是在16岁开始谈恋爱至今结连理。

张志文告诉记者，陈玉萍原与他就读同一所中学，日落洞国中。但陈玉萍在日落洞国中上课几个月后就转学到协和女中。至此，他就没再见到陈玉萍了。

他说，他在日落洞国中邂逅陈玉萍时，就对她一见钟情。惟，两人并不认识。“她转校之后，我也没有她的联络方式。直到几年后，陈玉萍的妹妹到日落洞中学求学，通过她妹妹，我再次与她‘重逢’。”

重逢以后，俩就开始联系，张志文对她展开1年的追求，才被她接受,成为恋人。