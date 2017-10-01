勒索超市5000万 德国投毒案疑犯落网 国际新闻

（柏林1日综合电）德国当局周六表示，相信于早一天前被捕的53岁男子，就是在德国南部超市货架放置多瓶有毒婴儿食物藉以勒索的疑犯。

检察官说，调查人员周五在西南部城市图宾根附近拘捕该名男子，同时亦发现用作防冻剂的相同毒素乙二醇。

首席检察官博格在南部边界城市康斯坦茨举行记者会时说，该男子并无招认，但所有证据确凿。检察官称，在婴儿食品瓶上发现的DNA，以及超市的闭路电视图像，均指向该名疑犯。

当局及公司本月收到电邮，威胁在德国国内外的零售商，投放未有指明的有毒食物，除非于周六之前支付逾1000万欧元（约5000万令吉）。勒索者告知当局，在康斯坦茨附近腓特烈港的超市，有5瓶被下毒的婴儿食物。

官员找到这些婴儿食物，发现都含有乙二醇，但无证据显示有人中毒。官员说，相信已找到所有受污染的食品，但警告购物人士对产品可能被人做手脚的迹象保持警惕。

调查人员指出，乙二醇是一种无色甜味液体，仅需30毫升即可对成年人健康造成伤害。如果及时就医，并不一定会带来致命危险。

疑犯以武力威胁勒索，若罪成可能判监5至15年，但检察官说，可能向疑犯控以企图谋杀罪，这罪名若成立可能判处终身监禁。