纽约市政府鼓励游民离开 支付一年租屋费 国际新闻

（纽约1日综合电）美国纽约白思豪市政府为鼓励游民离开该市，愿意为他们支付一年的租屋费用，以减少市内日益增多的游民数目。

纽约市府并无大力宣传这个计划，而是以静悄悄的方法进行。“无家可归者联盟”政策主任罗蒂尔表示，目前的计划只是针对部份低收入家庭，她称：“但我们仍然担心一年之后这些人的情况将会是怎么样？”

罗蒂尔对政府这一政策的长期效果表示质疑，纽约市游民服务局没有透露这一计划的具体开支数目，也没有谈及市府在这计划的支出上限。

市府发言人表示，政府一直以来都鼓励游民离开纽约市。在过去5年，当局已经协助2512个家庭离开纽约市，单是搬迁费就用了120万美元（约507万令吉)。资料显示，这些游民大多数是搬往佛罗里达州、北卡罗莱纳州以及波多黎各。

游民一直是纽约市面临的一个头痛问题。白思豪的对手—共和党市长候选人玛莉奥汀丝就一直批评市府的游民政策，指市府不应只是支付金钱，而是应协助游民就业。纽约市目前的游民总数自去年以来一直都保持在6万人以上水平。