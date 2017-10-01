预计3个月完成宪报 升旗山将全面禁烟 北马新闻

（槟城1日讯）槟升旗山正式宪报禁烟，一旦完成宪报后升旗山将全山禁烟，州政府也不设吸烟区，坚护绿色山林。

槟首长林冠英周日为“升旗山宪报禁烟”主持推介时指出，州政府在卫生部建议下，通过升旗山机构将升旗山宪报列为禁烟区，预料耗时约3个月方能完成宪报。

“现在在升旗山吸烟，还不算违法。一旦宪报完成后，无论在山脚到山顶吸烟都是违法，我们也不设吸烟区。”

他说，槟州政府自2008年后为升旗山量身订造系列复兴计划，游客人数从9年前的20万，跃升至去年的160万人上山浏览同时，今年首8个月，人数更突破百万。

“今年首8个月游客人数比去年同时路增长了12%。我们有信心，2017年年杪时，到来的游客量可达170万人。”

他指出，升旗山热带雨林已1亿3000万年。州政府为升旗山定位为“大马山顶旅游”景点的首选。比起国外或需耗时数小时，才能抵达森林观赏，人们只需半小时便可登上升旗山。

“这是最方便享受原始山林的景点。因此，州政府打造许多计划，以增加山上观景点，并于2018年申请联合国文教组生物圈保护区。”

他向出席推介礼的The Habitat执行董事陈荣堡喊话，期望吊桥可在多次延迟后，能于今年11月杪竣功开放。

“升旗出复兴第一期已完成。第二期于今年11月杪开幕、第三期在明年完成后，我们就会向联合国提出申请。”

突出槟州是“绿州”

槟首长林冠英强调，升旗出将形塑新品牌以突出槟州是“绿州”，州政府保护山森的努力有目共睹的、非常透明。

“但有一部份人仍指责州政摧毁森林，进行伐木。但过去10年来，全国森林保留区被开发的有50万公顷，槟城一寸都没动到。”

他再次提出，山林开放最多的是彭亨达16万1000公顷，第二是吉兰丹的15万9000公顷。就连全马最小州属玻璃市，也开发了169公顷。

“但我们坚持迈向绿州，没有动一寸山林。我们坚持延续升旗山生态保留区，把槟城打造成大马首个绿色州属。”

另外，升旗山机构总经理石礼兴指出，该机构会在完成宪报前，在全山进行各种禁烟醒觉运动，这次则属首次活动。

他也在记者询及升旗山日前因豪雨而发生小土崩，导致缆车短暂停驶一事回说，该机构目前用帆布覆盖土崩山壁，并在寻求一劳永逸解决方案。

“我们还在想着该如何一次过修复，不想只标不治本，日后要面对不断修复的状况。”

此外，槟州卫生局主任拿督苏古玛也受邀致词。