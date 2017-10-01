【第52届金钟奖】视帝视后1票之争

据台湾中国时报报道，今年戏剧视帝由《这些年 那些事》的刘德凯抱走，戏剧类评审召集人刘纪纲表示包括视后柯淑勤，其实都经过“超多轮”投票，9位评审要取得共识不容易，至少花了2小时。视帝其实只险胜1票，至于是险胜吴慷仁、樊光耀还是蓝正龙，刘纪纲不愿透露。

迷你剧集评审召集人瞿友宁说，迷你剧帝后也都是差1、2票，投到第3轮才定案。温贞菱的胜出因为将好几年的故事表演得层次清楚，在男主角帮助下适度发光。至于呼声很高的郭书瑶，大家都有看到她的努力，陈庭妮的进步也很多。

综艺节目主持人奖由小猪与恺乐靠《娱乐百分百》拿下，评审郝广才表示两人能够拿奖除了默契以外，最大原因是“老手带新手，就能做成高手”。

胡瓜“不是败”

评审认为现在综艺节目越来越少，要磨出新主持人的机会不多。两人最大对手是《综艺大集合》的胡瓜，肯定胡瓜没拿奖“不是败”，节目做得很成功。

益智及实境节目主持人奖由吴宗宪与KID靠《综艺玩很大》夺得，道理一样，都是富有鼓励新人的意味。缠斗到最后的一样是胡瓜的《欢乐智多星》。至于综艺节目奖给《舞力全开》，全是因节目的制作难度、艰苦度都高。