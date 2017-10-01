【第52届金钟奖】出道24年的逆袭 小猪爆冷打败胡瓜 娱乐新闻

第52届金钟奖圆满落幕，网友讨论最多的是综艺节目主持人奖，罗志祥（小猪）和恺乐以《娱乐百分百》爆冷胜出，打败《综艺大集合》苦熬14年的胡瓜、董至成、阿翔和谢忻等。评审认为小猪与恺乐主持很顺，也想鼓励新人，但网友不满指出，撇开出道24年的小猪，谢忻资历比恺乐浅，而另一组竞争者Lulu更年轻，于是网友将矛头朝向评审，其中小马（倪子钧）最受争议。

（台北1日讯）据台湾苹果日报、自由时报报道，小猪昨晚和恺乐以《娱乐百分百》拿下综艺节目主持人奖，两人昨听闻得奖一脸错愕，小猪上台后难掩震惊，恺乐更喜极而泣。出道24年的小猪当年从歌手转战主持，一度历经低潮期，昨晚首度摘金，不忘感谢同时入围的前辈胡瓜、吴宗宪、曾国城和董至成，激动说：“前几天宪哥发讯息给我说今天这个奖应该是我拿，但我说我只是陪衬，没想到真的被宪哥预言成功。”

本届益智实境／综艺评审召集人为赖勋彪，评审包括小马、郝广才、李景白和白汝珊。对比其他评审是资深制作人、导播、文化界人士等，小马是最年轻的一个，虽曾夺行脚节目主持人奖，网友仍质疑他的条件“够格”评胡瓜、吴宗宪吗？此外，他曾与吴宗宪组“咻比嘟哗”，也与小猪交情深厚，他7年前就曾在金钟台上感谢小猪，而小猪昨晚得奖时也不忘说“谢谢我的好朋友小马”。

吴宗宪昨以《综艺玩很大》获益智及实境节目主持人奖，还神预测小猪拿奖，庆功宴上他被问到“小马是评审”，淡定回：“我现在才知道。”而小马凌晨则在脸书写下“恭喜所有得奖者”。

吴克群替麻吉威廉讨公道

得奖是喜事一桩，不过同是主持人的威廉却是“苦主”，他也是《娱百》主持人之一，制作单位却没为他报名。他之前在入围揭晓当天，就在脸书为自己抱屈，昨金钟颁奖，好友吴克群为他撑腰，以“好奇、纳闷、觉得疑惑”质疑《娱乐百分百》报名的主持群为什么没有威廉。

小猪和恺乐出席庆功宴，开心举杯，对威廉之前不满自己没被提名，小猪幽默安慰：“尤其是威廉不要难过了，明年会拿你去报名，看看会不会入围。”还扬言：“我不会离开《娱百》，绝不会像……一样。”似乎暗指之前闹不和，后来请辞的小鬼。

4字放闪周扬青

此外，周扬青在男友小猪获奖后发文写到：“I am sooooooo proud of you！”巧的是，为了加强语气，她把“so”用了7个“o”，刚好呼应小猪等待7年的心情。看到女友的肯定，小猪也不惜放闪回应4个字：“感谢有你！”而看到小猪发文谈等待金钟奖7年的心情，周扬青也回应：“恭喜罗老板，但，我关注的点是，你这7年怎么样子一点都没变啊！”