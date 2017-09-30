维泰尔引擎故障排位垫底 小汉夺杆：正赛仍是恶战 体育新闻

(吉隆坡30日讯)奔驰车手汉密尔顿成功取得F1大马站杆位，扭转了奔驰本周末的困境。法拉利车手维泰尔因为引擎故障在Q1中没有做出成绩，周日正赛他将从最后一位发车。

在之前周五的练习赛中汉密尔顿仅排在第6，车队表现略显挣扎。而在排位赛中汉密尔顿发挥出色，他在第三节的第一圈就跑出了1分30秒076，这个成绩成功保持到排位赛结束。莱库宁最终以0.045的差距屈居第二。

“我们没想到剧情是这样，对于维泰尔遇到的故障，我很遗憾，显然他在练习中的速度一直很快。某种程度上我们扭转了困境。”不过，他还是认为奔驰和红牛还有法拉利之间还有一场艰苦的比赛。红牛双雄分列三四位，博塔斯获得第五。

职业生涯第70个杆位

同时，汉密尔顿也确保自己成为了本赛季获得杆位最多的车手。这是他在大马的第五个杆位，职业生涯第70个杆位。目前在整个赛季还剩6站比赛的情况下，维泰尔在车手积分榜上落后领跑的汉密尔顿28分。

在第3次练习，维泰尔的赛车就遭遇到了问题，最后时刻被车队召回维修区。在排位赛前，法拉利车队为维泰尔更换了ICE及MGU-H。但在排位赛出场圈，维泰尔的赛车在通过6号弯之后涡轮出现问题，他只能将赛车再次驶回维修区。

驶回维修区的维泰尔最终没能再登场比赛。他只能接受正赛从最后一位发车的结果。“这就是赛车的一部分。”维泰尔赛后说道：“显然，这并不理想，也不是我们想要的，尤其是在你觉得状态正佳的一天。这是相当糟糕的一天。”