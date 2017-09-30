64岁刘德凯擒金钟视帝 柯淑勤加冕视后

（台北30日讯）第52届电视金钟奖于30日晚在台北国父纪念馆揭晓，由黄子佼搭档Selina主持。刘德凯以《这些年 那些事》拿下戏剧节目视帝，64岁的他不疾不徐走上台感谢许多观众支持，他在剧中饰演一名住在眷村的退休老兵，以踩三轮车维生，刘德凯将这个看似火爆实则温柔的角色演得丝丝入扣；众所瞩目的视后宝座，由12度入围的柯淑勤拿下，这也是她继2003年后再度抱走戏剧女主角奖，她霸气大喊：“今天是我的！”而植剧场的《沙尘暴》、《请闭眼》夺5奖成为大赢家。

《通灵》夺迷你剧集

曾经获得迷你剧集（电视电影）最佳女配角的温贞菱，今年更上层楼，在被戏称为“死亡之组”的迷你剧集（电视电影）女主角项目击退人气绝顶的《通灵少女》郭书瑶、《滚石爱情故事》双姝许玮宁与杨谨华，以及模特儿出身的陈庭妮成为新科视后。男主角则由新人博孟柏拿下，他以质朴的演技打动评审。而众所瞩目的迷你剧集奖，由《通灵少女》获得。

李铭顺主演的公视人生剧展《告别》连获3金，包括电视电影、导演及编剧奖，领奖时他和陈庭妮也一同上台分享喜悦。

罗志祥获综艺主持人

吴宗宪、KID以《综艺玩很大》夺下益智及实境节目主持人奖，得奖瞬间师徒俩嗨爆，彼此拥抱；小猪罗志祥、恺乐以《娱乐百分百》赢得综艺主持人奖，两人皆是首次获奖，恺乐一上台就兴奋点名所有力挺《娱百》的众多剧组工作人员及网友，一旁的小猪则开心点名台下的众多综艺节目主持人大哥，提到胡瓜、吴宗宪、董至成及曾国城等人，但提到KID时，却搞笑表示“没什么好谢的”笑翻全场。