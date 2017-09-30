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64岁刘德凯擒金钟视帝 柯淑勤加冕视后
娱乐新闻

30/09/201723:42

刘德凯与柯淑勤获得视帝视后。

刘德凯与柯淑勤获得视帝视后。

（台北30日讯）第52届电视金钟奖于30日晚在台北国父纪念馆揭晓，由黄子佼搭档Selina主持。刘德凯以《这些年 那些事》拿下戏剧节目视帝，64岁的他不疾不徐走上台感谢许多观众支持，他在剧中饰演一名住在眷村的退休老兵，以踩三轮车维生，刘德凯将这个看似火爆实则温柔的角色演得丝丝入扣；众所瞩目的视后宝座，由12度入围的柯淑勤拿下，这也是她继2003年后再度抱走戏剧女主角奖，她霸气大喊：“今天是我的！”而植剧场的《沙尘暴》、《请闭眼》夺5奖成为大赢家。

《通灵》夺迷你剧集

曾经获得迷你剧集（电视电影）最佳女配角的温贞菱，今年更上层楼，在被戏称为“死亡之组”的迷你剧集（电视电影）女主角项目击退人气绝顶的《通灵少女》郭书瑶、《滚石爱情故事》双姝许玮宁与杨谨华，以及模特儿出身的陈庭妮成为新科视后。男主角则由新人博孟柏拿下，他以质朴的演技打动评审。而众所瞩目的迷你剧集奖，由《通灵少女》获得。

李铭顺主演的公视人生剧展《告别》连获3金，包括电视电影、导演及编剧奖，领奖时他和陈庭妮也一同上台分享喜悦。

小猪、恺乐获综艺节目主持人。

小猪、恺乐获综艺节目主持人。

罗志祥获综艺主持人

吴宗宪、KID以《综艺玩很大》夺下益智及实境节目主持人奖，得奖瞬间师徒俩嗨爆，彼此拥抱；小猪罗志祥、恺乐以《娱乐百分百》赢得综艺主持人奖，两人皆是首次获奖，恺乐一上台就兴奋点名所有力挺《娱百》的众多剧组工作人员及网友，一旁的小猪则开心点名台下的众多综艺节目主持人大哥，提到胡瓜、吴宗宪、董至成及曾国城等人，但提到KID时，却搞笑表示“没什么好谢的”笑翻全场。

吴宗宪（左）、KID以《综艺玩很大》夺下益智及实境节目主持人奖。

吴宗宪（左）、KID以《综艺玩很大》夺下益智及实境节目主持人奖。

第52届电视金钟奖部分得奖名单戏剧节目奖：植剧场《天黑请闭眼》
戏剧节目导演奖：许肇任《酸甜之味》
戏剧节目编剧：杜政哲、杨惠文《酸甜之味》
戏剧节目男主角：刘德凯《这些年 那些事》
戏剧节目女主角：柯淑勤 植剧场的第一季《恋爱沙尘暴》
戏剧节目男配角：游安顺《阿不拉的三个女人》
戏剧节目女配角：孙可芳 植剧场《天黑请闭眼》
戏剧节目新进演员：陈妤 植剧场的第一季《恋爱沙尘暴》
迷你剧集奖：《通灵少女》
电视电影奖：公视人生剧展《告别》
迷你剧集（电视电影）导演：许立达 公视人生剧展《告别》
迷你剧集（电视电影）编剧：许立达 公视人生剧展《告别》
迷你剧集（电视电影）男主角：傅孟柏 公视新创电影《最后的诗句》
迷你剧集（电视电影）女主角：温贞菱 公视新创电影《最后的诗句》
迷你剧集（电视电影）男配角：蔡振南《妈妈不见了》
迷你剧集（电视电影）女配角：李千娜《通灵少女》
迷你剧集（电视电影）新进演员：林羽葶 公视人生剧展《数到十让我变成沈晓旭》
综艺节目奖：《舞力全开》
综艺节目主持人：小猪罗志祥、恺乐《娱乐百分百》
益智及实境节目奖：《欢乐智多星》
益智及实境节目主持人：吴宗宪、KID（林柏升）《综艺玩很大》
特殊贡献奖：丁松筠
终身成就奖：林福地

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