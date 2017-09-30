槟市厅入灾区 日清5吨垃圾 北马新闻

（槟城30日讯）槟岛市政厅员工在昨日槟岛发生水患时，一天内已清理5吨垃圾！

市厅秘书尤端祥说，继当局于本月15日槟岛水患灾区清理多达85吨垃圾量后，昨日水灾过后市厅派员到一些灾区协助灾民清除垃圾时，已将5吨垃圾载往日落洞垃圾场。

他说，这些被处理的垃圾多数为泥浆，当中包括被水淹坏的家具及各类垃圾。

他今早陪同槟州房屋委员会主席佳日星巡视亚齐旧花园区的双溪槟榔河时说，为应付突如其来的水患问题，市厅设有一支特工队约有200人随时候命，以助灾民清理灾区及提供相关支援。

他说，若需要更多人手的话，市厅也可以增派人手，以应付紧急需求。

佳日星：截至周五 发1053水灾援金表格

佳日星说，他的服务中心过去的周一已协助选区内的水患灾民申请水灾紧急援助金，截至昨日当局已发出1053张登记表格予灾民。

他说，目前已收到904个申请，这些申请由8个柑仔园区属下社委会及服务中心所接获，即甘榜多多、比南利路、旧花园、大英义学园、约路甘榜玛甘、柑仔园社委及选区服务中心。至于还未申请援助金的灾民，可在下月20日前提呈申请表格。

另一方面，佳日星说，双溪槟榔河治水计划早在1999年，已有这计划，但国阵政府迟至18年仍未完成此计划，白白浪费了18年的时光。

他说，中央政府去年宣布拨款1亿5000万令吉作为上述计划用途，不过至今只拨100万令吉，其余拨款却未发放，以致计划一拖再拖，令他感到失望！